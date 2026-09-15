Egy kis nép nagy húzása: 40 éves európai tabut törnek meg a finnek – jól jött hozzá egy osztrák politikus pálfordulása is

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 40 millió eurót fektet be egy kis, moduláris atomreaktorokkal (SMR) foglalkozó finn startupba, megtörve a négy évtizedes tabut, miszerint az EIB nem finanszíroz nukleáris erőműveket. Újabban azonban az európai kontinens ki van éhezve az új, tisztának minősülő energiatechnológiákra.

SMR: Egy kis nép nagy húzása, 40 éves európai tabut törnek meg a finnek, jól jött az osztrák pálfordulás / Fotó: Bloomberg

Negyvenéves tabut törtek meg a finnek

A támogatásban részesülő Steady Energy Oy egy 50 megawattos könnyűvízreaktort fejleszt távfűtési hálózatok ellátására, valamint egy nem nukleáris kísérleti létesítményt Helsinkiben. A tőkejellegű finanszírozási struktúra lehetőséget biztosít az EIB-nek, hogy a befektetését később részvényekké alakítsa át.

A tranzakció az EIB első befektetését jelenti az SMR-technológiába, miután a fejlesztési bank az 1980-as évek óta távol tartotta magát az atomenergiától.

Az új projektek forrása ugyanis elapadt,

és biztonsági aggályokra hivatkozva több ország is elfordult a technológiától.

Ez a gondolkodásmód azonban megváltozott a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos egymást követő energiaválságok nyomán. Lassan áttört az új felfogás, hogy tudniillik az atomenergia egy megbízható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrás.

Keresik az aktív SMR-pionírokat

Aktívan keressük a lehetőséget, hogy támogassuk Európa legígéretesebb SMR-úttörőit

– nyilatkozta Karl Nehammer, osztrák ex-kancellár, az EIB alelnöke.

Úgy tűnik, valóban az üléspont határozza meg az álláspontot, hiszen Nehammer kancellársága idején (2021-2025) is az atomenergia-mentes Európát szorgalmazta a hivatalos osztrák álláspont. A bécsi kormány ennek megfelelően kritikusan viszonyult a Paksi Atomerőműhöz és annak bővítéséhez is.

A gyorsan új álláshoz jutó Nehammer szerint továbbá

az SMR-ek a megújuló energiaforrások mellett stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát biztosítva hozzájárulhatnak egy biztonságosabb és ellenállóbb európai energiamix kialakításához, csökkentve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget és az ingadozó energiaáraknak való kitettséget.

A Bloomberg korábban már beszámolt róla, hogy az EIB az SMR-technológiába történő befektetést fontolgatja. Bár a bank 1987 óta nem finanszírozott atomenergia-termelést, az elmúlt években már az ellátási lánchoz és a nukleáris hulladékkezeléshez kapcsolódó projekteket elkezdte támogatni.