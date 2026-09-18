Üzemanyagár: fordulat történt a hazai benzinkutakon, erre várt mindenki – ennyiért tankolhatnak az autósok

Pénteken nem változtak az üzemanyagárak a hazai kutakon: a 95-ös benzin országos átlagára 635, a gázolajé pedig 709 forint maradt literenként – írja a Holtankoljak.hu. A hét utolsó munkanapján tapasztalt nyugalom ugyan megállította az elmúlt napok drágulását, a dízel ára azonban továbbra is jóval a 700 forintos határ felett jár.

Üzemanyagár: pénteken fordulat történt a hazai benzinkutakon / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A hét elején még ennél alacsonyabb árakkal találkozhattak az autósok. Kedden a 95-ös benzin literje átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba került. Egy 50 literes tank megtöltése így benzinnel 31 300, dízellel pedig 35 050 forintos kiadást jelentett.

A viszonylagos stabilitás azért volt meglepő, mert eközben jelentősen megdrágult a kőolaj a világpiacon. A Brent hordónkénti jegyzése kedden már 107 dollár fölé emelkedett, ami egyre nagyobb nyomást helyezett a magyarországi üzemanyagárakra is. Az áremelkedést elsősorban a közel-keleti konfliktus és a szaúdi olajinfrastruktúrát ért támadásokkal kapcsolatos ellátási félelmek hajtották.

A Világgazdaság üzemanyagpiaci elemzése arra is rámutatott, hogy a magyarországi árak egy ideig kevésbé követték a nemzetközi folyamatokat. Egy piaci szereplő szerint egyfajta, hivatalosan ki nem mondott „védett ár” alakulhatott ki a hazai kutakon, miközben az importált üzemanyag nagykereskedelmi ára már magasabb volt a belföldi árszintnél.

A nyugalom azonban nem tartott sokáig. Szerdán a benzin országos átlagára öt forinttal, 631 forintra emelkedett, miközben a gázolajé még 701 forinton maradt. Csütörtökön aztán mindkét üzemanyagtípus tovább drágult: a benzin 635, a dízel pedig 709 forintra emelkedett.

Pénteken már nem történt újabb árváltozás, így egy 50 literes tank megtöltése átlagosan 31 750 forintba kerül benzinnel, míg ugyanennyi gázolajért 35 450 forintot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a hét elejéhez képest egy teljes tank benzin 450, a dízel pedig 400 forinttal lett drágább.