Rekordárak, üres kutak, növekvő düh: a francia kormány nemet mondott az adócsökkentésre
Franciaország nem csökkenti általánosan az üzemanyagokra rakódó adókat annak ellenére sem, hogy a benzin és a gázolaj ára rekordmagasságba emelkedett, miközben az ország egyre több pontján már ellátási problémák is jelentkeznek. Emmanuel Macron kormánya szerint egy széles körű adócsökkentés olyan súlyos terhet jelentene a költségvetésnek, amelyet később más adók emelésével kellene visszaszedni. David Amiel költségvetési miniszter a La Tribune Dimanche-nak adott interjújában, az üzemanyagválság témakörében egyértelművé tette: a kabinet nem készül általános üzemanyagadó-csökkentésre.
„Az általános adócsökkentések olyan sokba kerülnek, hogy később elkerülhetetlenül általános adóemelésekhez vezetnének” – fogalmazott a miniszter a Bloomberg által idézett interjúban.
A döntés azért különösen érzékeny, mert Franciaországban egyszerre alakult ki ár- és ellátási válság. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, szeptember 18-án már a francia benzinkutak 11 százalékánál hiányzott teljesen a benzin vagy a gázolaj. Grand Est régióban a kutak 16 százalékát, Centre-Val de Loire-ban és Occitanie-ban 14 százalékát érintették az ellátási problémák.
Közben az árak is történelmi magasságba kerültek. A gázolaj átlagára literenként 2,378 euróra emelkedett, mindössze két centtel maradva el az áprilisi rekordtól. Az SP95-E10 benzin literje 2,160 euróba, az SP95-é 2,240 euróba, az SP98-é pedig 2,250 euróba került.
Üzemanyagválság: Egyre szűkebb Macron mozgástere
A francia kormány pénzügyi mozgástere közben gyorsan szűkül. Párizs a 2027-es költségvetésben mintegy 54 milliárd eurós, jelenlegi árfolyamon közel 19,6 ezermilliárd forintos megtakarítást tervez, miközben a költségvetési hiány továbbra is jóval az uniós referenciaérték fölött van. A kabinet célja, hogy a deficit jövőre a GDP 5 százaléka környékére mérséklődjön.
A pénzügyi helyzetet tovább nehezítette, hogy a Scope Ratings pénteken rontotta Franciaország hitelminősítését a költségvetési kilátások tartós romlására hivatkozva.
A kormány ezért nem általános árcsökkentéssel, hanem célzott támogatásokkal próbál beavatkozni. A kabinet az év végéig meghosszabbította az emelkedő üzemanyagárak által leginkább érintett ágazatok, köztük a halászok támogatását.
Erre azért is szükség volt, mert a magas üzemanyagárak már utcai tiltakozásokat váltottak ki. Halászok több kikötőt, valamint a dél-franciaországi Frontignan üzemanyag-lerakatát is blokád alá vonták. A francia szakszervezetek szeptember közepén több ágazatra kiterjedő munkabeszüntetéseket szerveztek, amelyek során energetikai létesítmények működését is korlátozták.
Le Pen radikális adócsökkentést követel
Marine Le Pen az üzemanyagokra rakódó áfa jelentős csökkentését sürgeti. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint az üzemanyag, a fűtőolaj és a gáz áfáját 20 százalékról 5,5 százalékra vinné le. A francia energiaügyi miniszter korábbi becslése szerint ez mintegy 15 milliárd euróba, vagyis körülbelül 5,45 ezermilliárd forintba kerülne a költségvetésnek.
Amiel most ennél is élesebben utasította el a javaslatot. A költségvetési miniszter szerint Le Pen terve többe kerülne, mint a teljes francia igazságügyi minisztérium éves költségvetése.
„A válasz: nem” – jelentette ki.
A kormány álláspontja mögött az a számítás áll, hogy a minden autósra kiterjedő adócsökkentés rendkívül drága lenne, miközben a segítség jelentős része olyan háztartásokhoz is eljutna, amelyeknek nincs feltétlenül szükségük rá. Párizs ezért inkább a sokat autózó munkavállalók és a magas üzemanyagköltségeknek kitett ágazatok célzott támogatását részesítené előnyben.
Németország más utat választott
Franciaország ezzel eltér több más európai ország válságkezelésétől. Németország szövetségi és tartományi kormányai 2,5 milliárd eurós – mintegy 909 milliárd forintos – csomagról állapodtak meg, amely októbertől három hónapos üzemanyagadó-csökkentést és az árak ideiglenes korlátozásának tervét is tartalmazza. Mindezt nyilván a választási eredmények befolyásolásának reménye is vezette, ám úgy tűnik az intézkedés későn érkezett.
A francia vezetés ehelyett az ellátás biztosítását is nemzetközi szinten próbálja kezelni. Macron pénteken bejelentette, hogy G7-csúcstalálkozót kezdeményez az energiaválságról, amelyen a stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek felszabadítása is napirendre kerülhet.
A tét egyre nagyobb:
Európában a közel-keleti konfliktus és az olajellátás zavarai miatt a dízel ára éves összevetésben már közel 40 százalékkal emelkedett,
miközben a kontinens földgáztárolói is jóval gyengébben állnak az ilyenkor megszokottnál.
Franciaországban így az üzemanyagválság, vagyos a rekordközeli árak, a benzinkutakon kialakuló hiány, a költségvetési megszorítások és a társadalmi elégedetlenség egyszerre szűkítik Macron kormányának mozgásterét, miközben egyre több felhívás jelenik meg a közösségi médiában a 2018-ban indult sárgamellényes tiltakozások újjáélesztésére.