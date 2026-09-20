Rekordárak, üres kutak, növekvő düh: a francia kormány nemet mondott az adócsökkentésre

Franciaország nem csökkenti általánosan az üzemanyagokra rakódó adókat annak ellenére sem, hogy a benzin és a gázolaj ára rekordmagasságba emelkedett, miközben az ország egyre több pontján már ellátási problémák is jelentkeznek. Emmanuel Macron kormánya szerint egy széles körű adócsökkentés olyan súlyos terhet jelentene a költségvetésnek, amelyet később más adók emelésével kellene visszaszedni. David Amiel költségvetési miniszter a La Tribune Dimanche-nak adott interjújában, az üzemanyagválság témakörében egyértelművé tette: a kabinet nem készül általános üzemanyagadó-csökkentésre.

Számos jármű áll sorban tankolásra a franciaországi Poitiers-ben található TotalEnergies benzinkútnál 2026. szeptember 20-án. Az üzemanyagválságra nincs válasza a francia kormánynak Fotó: Hans Lucas via AFP

„Az általános adócsökkentések olyan sokba kerülnek, hogy később elkerülhetetlenül általános adóemelésekhez vezetnének” – fogalmazott a miniszter a Bloomberg által idézett interjúban.

A döntés azért különösen érzékeny, mert Franciaországban egyszerre alakult ki ár- és ellátási válság. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, szeptember 18-án már a francia benzinkutak 11 százalékánál hiányzott teljesen a benzin vagy a gázolaj. Grand Est régióban a kutak 16 százalékát, Centre-Val de Loire-ban és Occitanie-ban 14 százalékát érintették az ellátási problémák.

Közben az árak is történelmi magasságba kerültek. A gázolaj átlagára literenként 2,378 euróra emelkedett, mindössze két centtel maradva el az áprilisi rekordtól. Az SP95-E10 benzin literje 2,160 euróba, az SP95-é 2,240 euróba, az SP98-é pedig 2,250 euróba került.

Üzemanyagválság: Egyre szűkebb Macron mozgástere

A francia kormány pénzügyi mozgástere közben gyorsan szűkül. Párizs a 2027-es költségvetésben mintegy 54 milliárd eurós, jelenlegi árfolyamon közel 19,6 ezermilliárd forintos megtakarítást tervez, miközben a költségvetési hiány továbbra is jóval az uniós referenciaérték fölött van. A kabinet célja, hogy a deficit jövőre a GDP 5 százaléka környékére mérséklődjön.

A pénzügyi helyzetet tovább nehezítette, hogy a Scope Ratings pénteken rontotta Franciaország hitelminősítését a költségvetési kilátások tartós romlására hivatkozva.

A kormány ezért nem általános árcsökkentéssel, hanem célzott támogatásokkal próbál beavatkozni. A kabinet az év végéig meghosszabbította az emelkedő üzemanyagárak által leginkább érintett ágazatok, köztük a halászok támogatását.