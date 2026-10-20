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Kimondta a szakértő: több ezer milliárd forintot bukhat Magyarország, ha Magyar Péter felmondja a Roszatommal kötött szerződést, és nem valósul meg Paks II. - sokan akarják kinyírni a beruházást

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Akár több milliárd eurós kártérítési kötelezettséggel járhat a paksi bővítés leállítása Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő szerint. A Roszatom és Magyarország szerződésének esetleges felbontása emellett hosszú távon az ország áramellátására is hatással lehet.
Sz. E.
2026.10.20, 08:00
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Akár több milliárd eurós i követeléssel is szembesülhet Magyarország, ha felbontja a Paks II. beruházásról kötött szerződést a Roszatommal – mondta Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő az InfoRádióban

Roszatom Paks II., paksi atomerőmű, építkezés
Kimondta a szakértő: több ezer milliárd forintot bukhat Magyarország, ha Magyar Péter felmondja a Roszatommal kötött szerződést / Fotó: AFP /  AFP

A szakértő a leállított finn atomerőmű-projekt példáján keresztül beszélt egy ilyen döntés lehetséges következményeiről.

A finn Fennovoima 2022-ben mondta fel az orosz VVER–1200 típusú reaktor megépítésére kötött szerződést. 

A beruházás politikai támogatottsága már korábban megingott: a finn kormány egyik minisztere az év elején jelezte, hogy nem támogatja a létesítési engedély kiadását.

Hárfás Zsolt elmondása szerint a választottbíróság jogellenesnek ítélte a szerződés felmondását, ami kártérítési kötelezettséget alapozhat meg. A Roszatom közlése szerint további bizonyítékokkal kívánja alátámasztani követelését. A szakértő hozzátette: Finnország a projekt leállításával egy olyan tervezett erőművi kapacitástól is elesett, amely évente mintegy 9,5 terawattóra villamos energiát termelhetett volna.

A finn ügynek Hárfás Zsolt szerint magyar szempontból is lehet tanulsága. Az Infostart azt írja, hogy Magyar Péter miniszterelnök utalt a Roszatommal kötött szerződés felbontásának lehetőségére, a kormány pedig az év végéig tervez dönteni a beruházás sorsáról.

A szakértő úgy véli, a több mint tízmilliárd eurós projekt megszüntetése akár több milliárd eurós kártérítési igényt is maga után vonhatna. A követelések között megjelenhetnének a tervezés és az előkészítés költségei, az elvégzett munkák, az elkészült vagy gyártás alatt álló berendezések ellenértéke, valamint az elmaradt haszon is. A tényleges pénzügyi következmények egy esetleges szerződésbontás feltételeitől és az azt követő jogi eljárásoktól függnének.

Hárfás Zsolt szerint a pénzügyi következmények mellett a tervezett termelőkapacitás kiesését is mérlegelni kell. Megítélése szerint a két új paksi blokk elmaradása hosszú távon is veszteséget jelenthetne Magyarországnak.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország az év jelentős részében villamosenergia-importra szorul, többek között Ausztria felől. Véleménye szerint az új blokkok üzembe állítása ezt a helyzetet érdemben megváltoztathatná, és nagyobb áramexportra is lehetőséget teremthetne.

Korábban megírtuk, hogy az elmúlt években több európai országban is átrendeződött az atomenergetikai vállalatok versenye, miközben a Roszatom több projektből kiszorult. A Paks II. körüli konfliktusban az orosz technológia jövője mellett az is kérdés, hogy az új blokkok milyen hatással lesznek Magyarország áramimportjára.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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