Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,63 -0,1% GBP/HUF431,22 0% CHF/HUF392,31 +0,08% PLN/HUF83,17 -0,35% RON/HUF68,35 -0,05% CZK/HUF14,96 -0,19% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,63 -0,1% GBP/HUF431,22 0% CHF/HUF392,31 +0,08% PLN/HUF83,17 -0,35% RON/HUF68,35 -0,05% CZK/HUF14,96 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 671 +3,28% MTELEKOM2 562 +1,26% MOL5 055 +1,1% OTP40 300 +6,42% RICHTER12 350 +1,23% OPUS252 +0,8% ANY6 240 +1,13% AUTOWALLIS122,5 +1,24% WABERERS4 270 +1,18% BUMIX9 065,75 +0,45% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 125,27 +1,35% BUX141 671 +3,28% MTELEKOM2 562 +1,26% MOL5 055 +1,1% OTP40 300 +6,42% RICHTER12 350 +1,23% OPUS252 +0,8% ANY6 240 +1,13% AUTOWALLIS122,5 +1,24% WABERERS4 270 +1,18% BUMIX9 065,75 +0,45% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 125,27 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Bejelentkezett a külföldi óriásmulti: új atomerőművet építene Magyarországon, Pakson is bemutatták a technológiát – még az Orbán-kormánnyal kezdtek tárgyalni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarországot kiemelt piacnak tekinti a brit Rolls-Royce SMR, amely 2022 óta egyeztet a magyar kormánnyal és az energetikai szereplőkkel a kis moduláris atomreaktorok telepítéséről (SMR). A vállalat több mint 40 magyar beszállítóval vette fel a kapcsolatot, miközben a régióban már konkrét reaktorépítési programok körvonalazódnak. A 470 megawattos SMR-egységek a hagyományos atomerőművek kiváltásában is szerepet kaphatnak.
VG
2026.10.09, 19:25
Szóljon hozzá!

Magyarországon is megjelenhetnek a Rolls-Royce SMR kis moduláris atomreaktorai, bár a lehetséges beruházásokról egyelőre nem született végleges döntés. Alexis Honner, a vállalat új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián arról beszélt, hogy Magyarország fontos célpiac a társaság számára, amely nem egyszerűen reaktorokat értékesítene, hanem hosszú távú ipari és technológiai együttműködést építene ki a hazai szereplőkkel.

atomerőmű, Rolls-Royce, SMR
Egy Rolls-Ryoce SMR látványterve
Fotó: AFP

SMR: már az Orbán-kormánnyal együttműködési megállapodáskat kötött a Rolls-Royce

A cég 2022 óta folytat egyeztetéseket Magyarországon, többek között a nukleáris hatóságokkal, az energetikai tárcával, a külügyminisztériummal és a hazai energiavállalatokkal. Honner szerint az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal több együttműködési megállapodást is kötöttek. A vállalat szakértői magyar döntéshozókat, mérnököket és egyetemi hallgatókat is fogadtak brit létesítményeikben.

A Rolls-Royce 470 megawatt nettó villamos teljesítményű reaktort fejleszt.

Ez a méret a kis moduláris atomreaktorok között viszonylag nagynak számít, ugyanakkor a vállalat szerint jól illeszkedik a közép- és kelet-európai villamosenergia-rendszerekhez.

A technológia különösen azokban az országokban lehet érdekes, amelyek már rendelkeznek nukleáris infrastruktúrával és üzemeltetési tapasztalatokkal. A Rolls-Royce szerint a reaktor teljesítménye a meglévő, például VVER–440 típusú blokkok pótlásánál is releváns lehet. 

Ez Magyarország számára is fontos szempont, hiszen a paksi atomerőmű jelenlegi négy blokkja ebbe a típuscsaládba tartozik.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy eldőlt volna, hol és mikor épülhetnek Rolls-Royce-féle SMR-ek Magyarországon. A vállalat egyelőre a piaci és ipari együttműködés előkészítésén dolgozik.

A regionális lehetőségek szempontjából a cseh ČEZ és a magyar MVM közötti egyeztetések is jelentősek lehetnek. A ČEZ 20 százalékos részesedést szerzett a Rolls-Royce SMR-ben, és a két vállalat hosszabb távon akár 60 reaktor telepítésével is számol. Ez a regionális program a magyar vállalatok számára is beszállítói lehetőségeket teremthet.

Már a magyar beszállítókat is felmérik

A hazai ipari részvétel előkészítése már megkezdődött: a Rolls-Royce több mint 40 magyar beszállítóval került kapcsolatba. Közülük több céget előminősítettek, illetve ajánlatkérési folyamatokba is bevontak.

A vállalat nem kizárólag egyetlen magyarországi erőmű kiszolgálásában gondolkodik, hanem egységes európai gyártási és beszállítói hálózatot építene ki. Ennek révén a magyar ipar szereplői több ország reaktorépítési programjaiban is részt vehetnének. A társaság Európa-szerte 

  • több mint 1500 potenciális beszállítót azonosított, 
  • közülük több mint 800-nak van nukleáris ipari tapasztalata.

Az együttműködés a kutatóintézetekre és az egyetemekre is kiterjedhet. Honner szerint a magyar nukleáris szaktudás, a meglévő infrastruktúra és az ipari kapacitások kedvező alapot teremtenek a közös munkához.

Kanada megépíti a Nyugat első, hálózati méretű és hálózatra kapcsolódó kisméretű moduláris atomreaktorát (SMR). A 2030-as évtized egyik lehetséges energetikai sikertörténeteként várt SMR-ipar fellendülésében ez fontos mérföldkő lehet. A „kis” jelző ugyanakkor némileg félrevezető: a létesítmény mérete nagyjából két futballpályának felel meg, de az alkalmazott technológia miatt indokolt a megtartása – cikkünket itt találja.

A sorozatgyártás csökkentheti a költségeket

A Rolls-Royce SMR fejlesztésének egyik legfontosabb eleme, hogy a reaktorok és a hozzájuk tartozó rendszerek jelentős részét gyárban, szabványosított modulokként állítanák elő. A cél a helyszíni építési munkák és a kivitelezési kockázatok mérséklése.

Honner szerint a sorozatgyártás révén 22–25 százalékkal is csökkenhetnek a költségek, ami idővel a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja az utat. A vállalat a teljes erőmű egységes termékként történő megtervezésével próbálja elkerülni a hagyományos nagyberuházásokra jellemző költségtúllépéseket és kivitelezési nehézségeket.

A program már túljutott a kezdeti fejlesztési szakaszon. A Rolls-Royce sikeresen szerepelt a brit SMR-tenderen, amelynek eredményeként három reaktorra kapott megbízást, Svédországban pedig szintén kiválasztották a technológiáját. A brit engedélyezési eljárás lezárását 2027-re várják, a teljes erőmű részletes terveit pedig 2028 végére szeretnék véglegesíteni.

A magyarországi SMR-beruházások megvalósulásához ugyanakkor további döntésekre, engedélyezésre és finanszírozási konstrukcióra lesz szükség. 

A Rolls-Royce jelenlegi lépései azt mutatják, hogy a vállalat már nem csupán technológiai lehetőségként, hanem hosszabb távú európai ipari program részeként tekint a magyar piacra.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
779 cikk

 

Szóljon hozzá!
atomreaktor
moduláris reaktor
Rolls-Royce
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu