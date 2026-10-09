Bejelentkezett a külföldi óriásmulti: új atomerőművet építene Magyarországon, Pakson is bemutatták a technológiát – még az Orbán-kormánnyal kezdtek tárgyalni
Magyarországon is megjelenhetnek a Rolls-Royce SMR kis moduláris atomreaktorai, bár a lehetséges beruházásokról egyelőre nem született végleges döntés. Alexis Honner, a vállalat új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián arról beszélt, hogy Magyarország fontos célpiac a társaság számára, amely nem egyszerűen reaktorokat értékesítene, hanem hosszú távú ipari és technológiai együttműködést építene ki a hazai szereplőkkel.
SMR: már az Orbán-kormánnyal együttműködési megállapodáskat kötött a Rolls-Royce
A cég 2022 óta folytat egyeztetéseket Magyarországon, többek között a nukleáris hatóságokkal, az energetikai tárcával, a külügyminisztériummal és a hazai energiavállalatokkal. Honner szerint az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal több együttműködési megállapodást is kötöttek. A vállalat szakértői magyar döntéshozókat, mérnököket és egyetemi hallgatókat is fogadtak brit létesítményeikben.
A Rolls-Royce 470 megawatt nettó villamos teljesítményű reaktort fejleszt.
Ez a méret a kis moduláris atomreaktorok között viszonylag nagynak számít, ugyanakkor a vállalat szerint jól illeszkedik a közép- és kelet-európai villamosenergia-rendszerekhez.
A technológia különösen azokban az országokban lehet érdekes, amelyek már rendelkeznek nukleáris infrastruktúrával és üzemeltetési tapasztalatokkal. A Rolls-Royce szerint a reaktor teljesítménye a meglévő, például VVER–440 típusú blokkok pótlásánál is releváns lehet.
Ez Magyarország számára is fontos szempont, hiszen a paksi atomerőmű jelenlegi négy blokkja ebbe a típuscsaládba tartozik.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy eldőlt volna, hol és mikor épülhetnek Rolls-Royce-féle SMR-ek Magyarországon. A vállalat egyelőre a piaci és ipari együttműködés előkészítésén dolgozik.
A regionális lehetőségek szempontjából a cseh ČEZ és a magyar MVM közötti egyeztetések is jelentősek lehetnek. A ČEZ 20 százalékos részesedést szerzett a Rolls-Royce SMR-ben, és a két vállalat hosszabb távon akár 60 reaktor telepítésével is számol. Ez a regionális program a magyar vállalatok számára is beszállítói lehetőségeket teremthet.
Már a magyar beszállítókat is felmérik
A hazai ipari részvétel előkészítése már megkezdődött: a Rolls-Royce több mint 40 magyar beszállítóval került kapcsolatba. Közülük több céget előminősítettek, illetve ajánlatkérési folyamatokba is bevontak.
A vállalat nem kizárólag egyetlen magyarországi erőmű kiszolgálásában gondolkodik, hanem egységes európai gyártási és beszállítói hálózatot építene ki. Ennek révén a magyar ipar szereplői több ország reaktorépítési programjaiban is részt vehetnének. A társaság Európa-szerte
- több mint 1500 potenciális beszállítót azonosított,
- közülük több mint 800-nak van nukleáris ipari tapasztalata.
Az együttműködés a kutatóintézetekre és az egyetemekre is kiterjedhet. Honner szerint a magyar nukleáris szaktudás, a meglévő infrastruktúra és az ipari kapacitások kedvező alapot teremtenek a közös munkához.
Kanada megépíti a Nyugat első, hálózati méretű és hálózatra kapcsolódó kisméretű moduláris atomreaktorát (SMR). A 2030-as évtized egyik lehetséges energetikai sikertörténeteként várt SMR-ipar fellendülésében ez fontos mérföldkő lehet. A „kis” jelző ugyanakkor némileg félrevezető: a létesítmény mérete nagyjából két futballpályának felel meg, de az alkalmazott technológia miatt indokolt a megtartása – cikkünket itt találja.
A sorozatgyártás csökkentheti a költségeket
A Rolls-Royce SMR fejlesztésének egyik legfontosabb eleme, hogy a reaktorok és a hozzájuk tartozó rendszerek jelentős részét gyárban, szabványosított modulokként állítanák elő. A cél a helyszíni építési munkák és a kivitelezési kockázatok mérséklése.
Honner szerint a sorozatgyártás révén 22–25 százalékkal is csökkenhetnek a költségek, ami idővel a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja az utat. A vállalat a teljes erőmű egységes termékként történő megtervezésével próbálja elkerülni a hagyományos nagyberuházásokra jellemző költségtúllépéseket és kivitelezési nehézségeket.
A program már túljutott a kezdeti fejlesztési szakaszon. A Rolls-Royce sikeresen szerepelt a brit SMR-tenderen, amelynek eredményeként három reaktorra kapott megbízást, Svédországban pedig szintén kiválasztották a technológiáját. A brit engedélyezési eljárás lezárását 2027-re várják, a teljes erőmű részletes terveit pedig 2028 végére szeretnék véglegesíteni.
A magyarországi SMR-beruházások megvalósulásához ugyanakkor további döntésekre, engedélyezésre és finanszírozási konstrukcióra lesz szükség.
A Rolls-Royce jelenlegi lépései azt mutatják, hogy a vállalat már nem csupán technológiai lehetőségként, hanem hosszabb távú európai ipari program részeként tekint a magyar piacra.