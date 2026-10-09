Bejelentkezett a külföldi óriásmulti: új atomerőművet építene Magyarországon, Pakson is bemutatták a technológiát – még az Orbán-kormánnyal kezdtek tárgyalni

Magyarországon is megjelenhetnek a Rolls-Royce SMR kis moduláris atomreaktorai, bár a lehetséges beruházásokról egyelőre nem született végleges döntés. Alexis Honner, a vállalat új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián arról beszélt, hogy Magyarország fontos célpiac a társaság számára, amely nem egyszerűen reaktorokat értékesítene, hanem hosszú távú ipari és technológiai együttműködést építene ki a hazai szereplőkkel.

Egy Rolls-Ryoce SMR látványterve

Fotó: AFP

SMR: már az Orbán-kormánnyal együttműködési megállapodáskat kötött a Rolls-Royce

A cég 2022 óta folytat egyeztetéseket Magyarországon, többek között a nukleáris hatóságokkal, az energetikai tárcával, a külügyminisztériummal és a hazai energiavállalatokkal. Honner szerint az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal több együttműködési megállapodást is kötöttek. A vállalat szakértői magyar döntéshozókat, mérnököket és egyetemi hallgatókat is fogadtak brit létesítményeikben.

A Rolls-Royce 470 megawatt nettó villamos teljesítményű reaktort fejleszt.

Ez a méret a kis moduláris atomreaktorok között viszonylag nagynak számít, ugyanakkor a vállalat szerint jól illeszkedik a közép- és kelet-európai villamosenergia-rendszerekhez.

A technológia különösen azokban az országokban lehet érdekes, amelyek már rendelkeznek nukleáris infrastruktúrával és üzemeltetési tapasztalatokkal. A Rolls-Royce szerint a reaktor teljesítménye a meglévő, például VVER–440 típusú blokkok pótlásánál is releváns lehet.

Ez Magyarország számára is fontos szempont, hiszen a paksi atomerőmű jelenlegi négy blokkja ebbe a típuscsaládba tartozik.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy eldőlt volna, hol és mikor épülhetnek Rolls-Royce-féle SMR-ek Magyarországon. A vállalat egyelőre a piaci és ipari együttműködés előkészítésén dolgozik.

A regionális lehetőségek szempontjából a cseh ČEZ és a magyar MVM közötti egyeztetések is jelentősek lehetnek. A ČEZ 20 százalékos részesedést szerzett a Rolls-Royce SMR-ben, és a két vállalat hosszabb távon akár 60 reaktor telepítésével is számol. Ez a regionális program a magyar vállalatok számára is beszállítói lehetőségeket teremthet.