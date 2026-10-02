Üzemanyag: nem elég a baj, sztrájkba lépnek az egyik legnagyobb európai dízelfinomító munkásai
Október 8-ára sztrájkot hirdettek a TotalEnergies franciaországi dolgozói, köztük a vállalat finomítóinak munkavállalói is. A CGT szakszervezet valamennyi franciaországi TotalEnergies-telephelyen 24 órás munkabeszüntetést kezdeményezett. Thierry Defresne, a szakszervezet képviselője szerint hétfőn értékelik majd a helyzetet, és ennek alapján döntenek a továbbiakról – írja a Bloomberg.
A sztrájkról már értesült a vállalat
A TotalEnergies megerősítette, hogy értesítették a tervezett sztrájkról. A szakszervezet szerint a vállalat megállapodott arról, hogy a Franciaországban dolgozó munkavállalók decemberi bértárgyalásai előtt fejenként 1000 eurós előleget fizet. A CGT szerint azonban ez az ajánlat nem elégséges.
A TotalEnergies Európa legnagyobb olajfinomító vállalata. Franciaországban a sztrájkok 2023-ban jelentősen eszkalálódtak: a munkabeszüntetések miatt finomítók álltak le, fennakadások alakultak ki az üzemanyag-ellátásban, és a hatóságoknak stratégiai tartalékokat kellett felszabadítaniuk.
Nem hűti a kedélyeket Trump bejelentése
Ha Donald Trump elnök jelezte is, hogy csökkent a hajlandósága az amerikai dízelexport betiltására, a perpatvar Európával messze nem ér véget. Vésztanácskozással folytatódott az Atlanti-óceán innenső oldalán, és még mindig nem tudni, megszületnek-e a Washington sürgette bejelentések, miközben az európai autósok elképedve szemlélik az elszállt dízelárakat.
Ami egyelőre elmaradt: az amerikai büntetőintézkedés, ami még nagyobb káoszt okozhatna ez európai üzemanyagpiacon. Washington azonban világossá tette: intézkedéseket vár el az európai partnerektől dízeltartalékaik felszabadításáról, és most még a bizalom nyelvén beszél.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerdán azt mondta, hogy az európai országok hamarosan bejelentik terveiket további üzemanyag piacra dobásáról.
„Több európai tagország mindössze töredékét szabadította fel annak a nyersolaj- és kőolajtermék-mennyiségnek, amelyre ígéretet tett” – mondta Wright a hét elején.
Arra kérünk minden tagországot, hogy teljesítse vállalásait.
Üzemanyag: vésztanácskozást tartottak, de a bejelentések továbbra is késnek
Ami csütörtökön történt: jelentések szerint európai országok – köztük a britek, franciák és németek – vésztanácskozást tartottak az üzemanyaghelyzet miatt keletkezett feszültség enyhítésének érdekében.
Az Európai Unió közös álláspont kialakítását koordinálja, miután Washington több országot is megkeresett a készletek felszabadításának ügyében. Egy európai tisztviselő szerint Dan Jørgensen energiaügyi biztos
- brit,
- francia,
- olasz,
- ír
- és német illetékeseket hívott össze egyeztetésre.
Az Európai Bizottság csütörtöki tájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő nyitva hagyta a blokk lehetőségeit, mondván, hogy az EU „szükség esetén intézkedni fog”, és magas szintű egyeztetések zajlanak az Egyesült Államokkal.
Valami talán most változott: egyes kormányok, köztük a német és a spanyol, korábban azt mondták, kevés indokát látják további hordók felszabadításának. Ez azt jelenti, hogy miközben az autósok a hajukat tépik a benzinkútnál és az amerikaiak már megtették, amit vállaltak, az európai kormányok ráültek a készleteikre.
Az USA kedden újabb 40 millió hordó felszabadítását hagyta jóvá a Stratégiai Kőolajtartalékból, ezzel teljesítve saját részét a korábbi vállalásokból.
A figyelem középpontjában a dízel áll – emeli ki a Bloomberg. A Reuters értesülése szerint az Egyesült Államok azt közölte Németországgal és Franciaországgal, hogy szabadítsanak fel dízelkészleteket, különben akár amerikai exporttilalommal is szembesülhetnek. Az S&P Global szerint Európa normálisan közel napi 1 millió hordó dízelimportra szorul a saját finomítói termelésén felül. Az S&P Global szeint az Egyesült Államok önmagában kb. 360 ezer hordó/napot szállított Európába 2026 harmadik negyedévében. Ehhez képest 50 millió hordó dízel 50 napnyi teljes európai nettó importigénynek felel meg.