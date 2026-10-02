Üzemanyag: nem elég a baj, sztrájkba lépnek az egyik legnagyobb európai dízelfinomító munkásai

Október 8-ára sztrájkot hirdettek a TotalEnergies franciaországi dolgozói, köztük a vállalat finomítóinak munkavállalói is. A CGT szakszervezet valamennyi franciaországi TotalEnergies-telephelyen 24 órás munkabeszüntetést kezdeményezett. Thierry Defresne, a szakszervezet képviselője szerint hétfőn értékelik majd a helyzetet, és ennek alapján döntenek a továbbiakról – írja a Bloomberg.

Sztrájkot hirdettek a TotalEnergies franciaországi dolgozói/Fotó: Hans Lucas via AFP

A sztrájkról már értesült a vállalat

A TotalEnergies megerősítette, hogy értesítették a tervezett sztrájkról. A szakszervezet szerint a vállalat megállapodott arról, hogy a Franciaországban dolgozó munkavállalók decemberi bértárgyalásai előtt fejenként 1000 eurós előleget fizet. A CGT szerint azonban ez az ajánlat nem elégséges.

A TotalEnergies Európa legnagyobb olajfinomító vállalata. Franciaországban a sztrájkok 2023-ban jelentősen eszkalálódtak: a munkabeszüntetések miatt finomítók álltak le, fennakadások alakultak ki az üzemanyag-ellátásban, és a hatóságoknak stratégiai tartalékokat kellett felszabadítaniuk.

Nem hűti a kedélyeket Trump bejelentése

Ha Donald Trump elnök jelezte is, hogy csökkent a hajlandósága az amerikai dízelexport betiltására, a perpatvar Európával messze nem ér véget. Vésztanácskozással folytatódott az Atlanti-óceán innenső oldalán, és még mindig nem tudni, megszületnek-e a Washington sürgette bejelentések, miközben az európai autósok elképedve szemlélik az elszállt dízelárakat.

Ami egyelőre elmaradt: az amerikai büntetőintézkedés, ami még nagyobb káoszt okozhatna ez európai üzemanyagpiacon. Washington azonban világossá tette: intézkedéseket vár el az európai partnerektől dízeltartalékaik felszabadításáról, és most még a bizalom nyelvén beszél.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerdán azt mondta, hogy az európai országok hamarosan bejelentik terveiket további üzemanyag piacra dobásáról.

„Több európai tagország mindössze töredékét szabadította fel annak a nyersolaj- és kőolajtermék-mennyiségnek, amelyre ígéretet tett” – mondta Wright a hét elején.

Arra kérünk minden tagországot, hogy teljesítse vállalásait.

Üzemanyag: vésztanácskozást tartottak, de a bejelentések továbbra is késnek

Ami csütörtökön történt: jelentések szerint európai országok – köztük a britek, franciák és németek – vésztanácskozást tartottak az üzemanyaghelyzet miatt keletkezett feszültség enyhítésének érdekében.