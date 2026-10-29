Itt a bejelentés: Ursula von der Leyenék végleg eldöntötték, mi lesz a sorsa a legfontosabb Oroszországból érkező gázvezetéknek – „Ezt nem fogjuk elfelejteni”

Az Északi Áramlat vezetékein az ukrajnai háború befejezése után sem érkezhetne ismét orosz földgáz az Európai Unióba – tette egyértelművé az Európai Bizottság. A testület szerint az orosz energiától való függetlenedés hosszú távú döntés, amelyet a háború esetleges lezárása sem ír felül.

Itt a bejelentés: Ursula von der Leyenék végleg eldöntötték / Fotó: Hans Lucas / AFP

A Németországot és Oroszországot összekötő, több mint 1200 kilométer hosszú tenger alatti vezetékrendszer uniós szankciók hatálya alá tartozik. Az Északi Áramlat 1 nem üzemel, az Északi Áramlat 2 pedig soha nem kapta meg a működéshez szükséges német engedélyt.

„Túlságosan is jól ismerjük az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség rejtett költségeit” – mondta szerdán Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője az Euronews kérdésére.

Oroszország fegyverként használta ezt a függőséget, mi pedig megfizettük ennek az árát. Ezt nem fogjuk elfelejteni

– tette hozzá.

Pinho Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábbi kijelentéseire hivatkozott. Von der Leyen az Európai Parlamentben arról beszélt, hogy az orosz energiaszektort érintő szankciók mindaddig érvényben maradnak, amíg Oroszország nem vet véget a háborúnak. Hasonló álláspontot képviselt az uniós vezetők legutóbbi csúcstalálkozóján is, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén részt vett.

Arra a kérdésre azonban, hogy mi történne a háború után, a Bizottság már az orosz gáz kivezetését előíró uniós jogszabályokra hivatkozott. Ezek a szankcióktól függetlenül szabályozzák az import megszüntetését.

A testület tájékoztatása szerint a rövid távú LNG-szerződések már kifutottak, a hosszú távú megállapodások pedig legkésőbb 2027 januárjában járnak le. A vezetékes gázra vonatkozó szerződéseket – köztük az Északi Áramlathoz korábban kapcsolódó megállapodásokat – 2027 szeptemberéig kell lezárni.

„A hatályos jogszabályok sem a szankciókhoz, sem konkrét geopolitikai eseményekhez nem kötődnek” – hangsúlyozta Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő.

Elmondása szerint az EU a körülményektől függetlenül fokozatosan kiszorítja piacáról az orosz vezetékes földgázt és a cseppfolyósított földgázt. Az utolsó szállításoknak 2027 végéig meg kell szűnniük.