Összeültek az európai nagyhatalmak, tart a válságtanácskozás: nem hűti a kedélyeket Trump bejelentése – a legrosszabbra készül mindenki

Ha Donald Trump elnök jelezte is, hogy csökkent a hajlandósága az amerikai dízelexport betiltására, a perpatvar Európával messze nem ér véget. Vésztanácskozással folytatódott az Atlanti-óceán innenső oldalán, és még mindig nem tudni, megszületnek-e a Washington sürgette bejelentések, miközben az európai autósok elképedve szemlélik az elszállt dízelárakat.

Az üzemanyag most igazi botránykő, az amerikaiak szerint megint csak ők cselekszenek Fotó: Angel Garcia

Ami egyelőre elmaradt: az amerikai büntetőintézkedés, ami még nagyobb káoszt okozhatna ez európai üzemanyagpiacon. Washington azonban világossá tette: intézkedéseket vár al az európai partnerektől dízeltartalékaik felszabadításáról, és most még a bizalom nyelvén beszél.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerdán azt mondta, hogy az európai országok hamarosan bejelentik terveiket további üzemanyag piacra dobásáról – idézi csütörtöki összefoglalójában a Bloomberg.

„Több európai tagország mindössze töredékét szabadította fel annak a nyersolaj- és kőolajtermék-mennyiségnek, amelyre ígéretet tett” – mondta Wright a hét elején.

Arra kérünk minden tagországot, hogy teljesítse vállalásait.

Üzemanyag: vésztanácskozást tartottak, de a bejelentések továbbra is késnek

Ami csütörtökön történt: jelentések szerint európai országok – köztük a britek, franciák és németek – vésztanácskozást tartottak az üzemanyaghelyzet miatt keletkezett feszültség enyhítésének érdekében.

Az Európai Unió közös álláspont kialakítását koordinálja, miután Washington több országot is megkeresett a készletek felszabadításának ügyében. Egy európai tisztviselő szerint Dan Jørgensen energiaügyi biztos

brit,

francia,

olasz,

ír

és német illetékeseket hívott össze egyeztetésre

– így tudja a Bloomberg.

Az Európai Bizottság csütörtöki tájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő nyitva hagyta a blokk lehetőségeit, mondván, hogy az EU „szükség esetén intézkedni fog”, és magas szintű egyeztetések zajlanak az Egyesült Államokkal.

Valami talán most változott: egyes kormányok, köztük a német és a spanyol, korábban azt mondták, kevés indokát látják további hordók felszabadításának. Ez azt jelenti, hogy miközben az autósok a hajukat tépik a benzinkútnál és az amerikaiak már megtették, amit vállaltak, az európai kormányok ráültek a készleteikre.

Az USA kedden újabb 40 millió hordó felszabadítását hagyta jóvá a Stratégiai Kőolajtartalékból, ezzel teljesítve saját részét a korábbi vállalásokból.

A figyelem középpontjában a dízel áll – emeli ki a Bloomberg. A Reuters értesülése szerint az Egyesült Államok azt közölte Németországgal és Franciaországgal, hogy szabadítsanak fel dízelkészleteket, különben akár amerikai exporttilalommal is szembesülhetnek.