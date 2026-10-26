Ezt lassan nem hisszük el, mindenki a magyarázatokat keresi: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok hétfőtől

Hétfőn sem változott a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára: a hosszú hétvége után mindkét üzemanyagért a pénteki árszintnek megfelelő összeget kellett fizetni – derül ki a Holtankoljak.hu összesítéséből.

Ezt lassan nem hisszük el, mindenki a magyarázatokat keresi: kijöttek az üzemanyagárak / Fotó: T.Vyc

Az autósok a következő országos átlagárakkal számolhatnak:

95-ös benzin: 645 forint/liter

gázolaj: 709 forint/liter

A nemzetközi olajpiacon eközben mérséklődtek az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése a múlt hét végén még 116 dollár fölé is emelkedett, hétfőn azonban lefelé mozdult.

Az olajárak alakulását továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek, valamint az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok. A nemzetközi piaci árcsökkenés egyelőre nem jelent meg a hazai töltőállomások országos átlagáraiban.

Pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján sem változtak a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt, a korábbi kisebb benzináremelkedés óta nem történt újabb változás, így a hét végére is stabilak maradtak a hazai árak.

Szinte biztosra vehető, hogy a pár napos kivárást követően a hazai kutak totemoszlopain is látszódni fog, ami a nemzetközi olajpiacon történik , a Brent öthónapos csúcson van, hordója 114-115 dollár körül mozog a péntek ikereskedési napon, a WTI azaz az amerikai könnyűolaj ára jelenleg 100–101 dollár körül mozog hordónként.

Mivel mindegyik irányadó olajfajta ára meredeken emelkedik, a globális energiaár-nyomás alakult ki. Ezért sem valószínű, hogy a magyarországi üzemanyagárak sokáig függetleníteni tudnák magukat a nemzetközi trendektől. A nemzetközi olajpiac és a magyarországi kiskereskedelmi árak között általában 3–5 napos csúszás van.

Magyarország azért függ szinte teljes mértékben a nemzetközi olajpiactól, mert a hazai gazdaság működéséhez szükséges kőolaj közel 90 százalékát külföldről kell importálnunk. A dollárban elszámolt nyersanyag és a finomított termékek tőzsdei árának nemzetközi alakulása a forint árfolyammozgásaival együtt alakítják ki a kiskereskedelmi árakat.