Az Európai Unió politikai és gazdasági döntéseinek következtében 2026-ban 100 milliárd euróval fizetett többet a földgáz behozataláért a 2025-ös adatokhoz viszonyítva, amit Dmitrij Biricsevszkij, az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködési főosztályának igazgatója szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elismert – írja az orosz Izvesztyija.

Ma még az orosz földgázt szállító Török Áramlat a magyar földgázimport legfontosabb útvonala / Fotó: dragancfm

A diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában kiemelte, hogy az uniós tagállamok a csökkenő volumen ellenére sem tudtak teljesen leválni az orosz szénhidrogénekről, és

2022 óta összesen 320 milliárd dollárt fizettek ki Oroszországnak energiahordozókért.

Biricsevszkij szerint Oroszország kiszorítása a globális energiapiacról ellentmond az iparág alapvető logikájának, mivel az ország a világon az első helyen áll a földgázkészletek, és a második helyen a kitermelés terén.

A külügyi illetékes úgy fogalmazott, hogy egy ekkora termelőt növekvő energiafogyasztás mellett nem lehet elszigetelni a piactól.

Átalakult az uniós földgázimport szerkezete

Az európai energiapiac átalakulása 2022 tavaszán vette kezdetét, amikor Brüsszel elfogadta a REPowerEU tervet, amely 2027-ig tűzte ki célul az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást.

A konfliktus előtt Oroszország fedezte az EU teljes gázimportjának mintegy 40–45 százalékát, ami évi több mint 150 milliárd köbméter vezetékes gázt és további LNG-szállítmányokat (cseppfolyósított földgáz) jelentett.

A Jamal–Európa vezeték leállása és az Északi Áramlat-vezetékeket ért szabotázsakciók után az orosz gáz (vezetékes és LNG együttesen) részaránya körülbelül 15 százalékra esett vissza az uniós importban. Bár Brüsszel 2022-ben közvetlen embargót vezetett be az orosz kőolajra és szénre, a földgázra nem hirdetett teljes behozatali tilalmat, a korlátozások csupán az orosz LNG európai kikötőkön keresztüli harmadik országokba irányuló reexportját érintették.

Miért drágult meg ennyire az energia Európában?

A kieső, korábban hosszú távú szerződések keretében érkező orosz vezetékes gázt az EU-s országok főként Norvégiából, Algériából és Azerbajdzsánból származó vezetékes szállítmányokkal, valamint a világpiacról – elsősorban az Egyesült Államokból és Katarból – vásárolt cseppfolyósított földgázzal pótolták.