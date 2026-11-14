Most jött a bejelentés Moszkvából: 100 milliárd euróval fizetett többet Európa a földgázért – az oroszok szerint Ursula von der Leyen ezt maga is elismerte
Az Európai Unió politikai és gazdasági döntéseinek következtében 2026-ban 100 milliárd euróval fizetett többet a földgáz behozataláért a 2025-ös adatokhoz viszonyítva, amit Dmitrij Biricsevszkij, az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködési főosztályának igazgatója szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elismert – írja az orosz Izvesztyija.
A diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában kiemelte, hogy az uniós tagállamok a csökkenő volumen ellenére sem tudtak teljesen leválni az orosz szénhidrogénekről, és
2022 óta összesen 320 milliárd dollárt fizettek ki Oroszországnak energiahordozókért.
Biricsevszkij szerint Oroszország kiszorítása a globális energiapiacról ellentmond az iparág alapvető logikájának, mivel az ország a világon az első helyen áll a földgázkészletek, és a második helyen a kitermelés terén.
A külügyi illetékes úgy fogalmazott, hogy egy ekkora termelőt növekvő energiafogyasztás mellett nem lehet elszigetelni a piactól.
Átalakult az uniós földgázimport szerkezete
Az európai energiapiac átalakulása 2022 tavaszán vette kezdetét, amikor Brüsszel elfogadta a REPowerEU tervet, amely 2027-ig tűzte ki célul az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást.
A konfliktus előtt Oroszország fedezte az EU teljes gázimportjának mintegy 40–45 százalékát, ami évi több mint 150 milliárd köbméter vezetékes gázt és további LNG-szállítmányokat (cseppfolyósított földgáz) jelentett.
A Jamal–Európa vezeték leállása és az Északi Áramlat-vezetékeket ért szabotázsakciók után az orosz gáz (vezetékes és LNG együttesen) részaránya körülbelül 15 százalékra esett vissza az uniós importban. Bár Brüsszel 2022-ben közvetlen embargót vezetett be az orosz kőolajra és szénre, a földgázra nem hirdetett teljes behozatali tilalmat, a korlátozások csupán az orosz LNG európai kikötőkön keresztüli harmadik országokba irányuló reexportját érintették.
Miért drágult meg ennyire az energia Európában?
A kieső, korábban hosszú távú szerződések keretében érkező orosz vezetékes gázt az EU-s országok főként Norvégiából, Algériából és Azerbajdzsánból származó vezetékes szállítmányokkal, valamint a világpiacról – elsősorban az Egyesült Államokból és Katarból – vásárolt cseppfolyósított földgázzal pótolták.
Az LNG azonban jelentős többletköltségekkel jár a cseppfolyósítás, a tengeri szállítás és a visszagázosítás folyamata miatt, ráadásul az ázsiai piacokkal folytatott éles árversenyben kell beszerezni. Ennek következtében az európai ipari gáz- és villamosenergia-árak 2022 után az amerikai és kínai szint két-háromszorosán rögzültek.
Erre a problémára hívta fel a figyelmet Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke is 2024 őszi versenyképességi jelentésében, amelyben a magas energiaárakat az európai ipar leépülése (dezindusztrializáció) egyik fő okaként nevezte meg.
Orosz tartalékok és keleti nyitás
A nemzetközi energiaügynökségek (OPEC, Nemzetközi Energiaügynökség, Energy Institute) adatai szerint Oroszország - Iránt és Katart megelőzve - a világ legnagyobb igazolt földgázkészletével rendelkezik: a becslések szerint 37–47 billió köbméter található az ország területén, ami a globális készletek 20–24 százaléka.
Az éves kitermelés terén – piaci helyzettől függően 600–700 milliárd köbméterrel – a második helyen áll a palaolaj- és palagáz-forradalom révén évi mintegy 1 billió köbmétert kitermelő Egyesült Államok mögött.
Az európai export visszaesésével párhuzamosan Moszkva kelet felé irányítja át a szállításait. A Kínába vezető Szibéria Ereje gázvezeték 2025-re elérte az évi 38 milliárd köbméteres tervezett kapacitását, emellett Oroszország folyamatosan növeli a közép-ázsiai országokba, így
- Üzbegisztánba
- és Kazahsztánba irányuló gázszállításait is.