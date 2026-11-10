Európának már túl későn jött, de életjeleket mutat a közel-keleti LNG-export
A Hormuzi-szoroson áthaladó cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalma októberben elérte az iráni háború kirobbanása óta mért legmagasabb szintet. A Kpler adatelemző cég hajókövetési adatai szerint a múlt hónapban 31 gázszállító tanker kelt át a kritikus fontosságú tengerszoroson, ami érdemi növekedés a szeptemberi 27, illetve az augusztusi 23 hajóhoz képest.
Bár az ellátási útvonalak részleges megnyílása enyhítette a piaci pánikot, Európa gázellátása továbbra is pengeélen táncol. A kontinensen irányadó gázár, vagyis a holland TTF tőzsde árjegyzése jelenleg 82,66 EUR/MWh körül mozog.
S bár ez jelentősen elmarad az október végén látott 104 euró feletti csúcsoktól, a jelenlegi árszint még mindig több mint a 2,5-szerese (körülbelül 165 százalékos növekedés) az egy évvel ezelőtti értékeknek, ami jól mutatja a háború okozta tartós strukturális hiányt.
Kreatív trükkökkel menekítik a katari gázt
A tengeri forgalom növekedésének legmeglepőbb eleme amúgy, hogy a szállítmányok többsége a katari Ras Laffan központból indult, annak ellenére, hogy az ország exportinfrastruktúrája még mindig vis maior állapotban van. Az iráni támadások Katar exportkapacitásának mintegy 17 százalékát tarolták le, ami a QatarEnergy márciusi becslése szerint évi 20 milliárd dolláros bevételkiesést okozott az emírségnek.
Ezért hogy eleget tegyen a szerződéses kötelezettségeinek, Katar rendkívül kockázatos és szokatlan logisztikai megoldásokhoz folyamodott:
- Hajók közötti átrakodás (Ship-to-ship transfer): a Kpler adatai szerint több esetben a Ras Laffanban megrakodott tankerek a Hormuzi-szorost elhagyva, a nyílt vízen rakodtak át más tartályhajókra.
- „Sötét navigáció”: sok tanker kikapcsolt automata azonosító rendszerrel (AIS) hajtja végre a tranzitot a Perzsa-öbölben, elkerülendő az esetleges katonai csapásokat.
A forgalom megélénkülése dacára azonban Katar messze van a háború előtti teljesítményétől: októberben mindössze 2,7 millió tonna LNG-t exportált, szemben a februári 6,2 millió tonnás csúccsal. Ezzel szemben a szomszédos Egyesült Arab Emírségeknek már sikerült teljesen stabilizálnia a kitermelést, a Das-szigeti terminálról indított havi 7 tankerrel elérték a konfliktus előtti szintet.
A nagy paradoxon: Katar lett az amerikai LNG legnagyobb vásárlója
A háború okozta kapacitáskiesés egy egészen abszurd piaci helyzetet is szült. Katar – amely hagyományosan a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre – az amerikai LNG legnagyobb vevőjévé vált.
A QatarEnergy ugyanis a közelmúltban két hosszú távú megállapodást írt alá az amerikai Cheniere Energy vállalattal. Ennek értelmében évi 4 millió tonna cseppfolyósított gázt vásárolnak a Sabine Pass és Corpus Christi terminálokról. A szállítások 2031-ben indulnak és egészen 2054-ig tartanak. A katariak ezzel a saját partnereik felé vállalt, de a romba döntött hazai infrastruktúra miatt kieső hosszú távú szállítási kötelezettségeiket igyekeznek fedezni.
Rystad Energy: rendkívül bizonytalan téli szezon vár Európára
A piaci szakértők óva intik az európaiakat a megalapozatlan optimizmustól. A Trading Economics és a Barchart adatai szerint az európai gázárak ugyan az elmúlt napokban némileg korrigáltak a Hormuzi-szoroson tapasztalható enyhülés és a diplomáciai közeledésről szóló pletykák hatására, a strukturális kockázatok nem tűntek el.
A Rystad Energy elemzőház friss előrejelzésében arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén a téli energiabiztonság rendkívül ingatag lábakon áll. Mivel a globális LNG-kínálat továbbra is a végletekig feszített, az európai gáztározók pedig rekordalacsony szintek közelében járnak, egy tartósabb hidegfront vagy a közel-keleti feszültségek újbóli eszkalációja azonnal újabb brutális áremelkedést idézhet elő a vén kontinens gázpiacán.