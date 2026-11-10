A Hormuzi-szoroson áthaladó cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalma októberben elérte az iráni háború kirobbanása óta mért legmagasabb szintet. A Kpler adatelemző cég hajókövetési adatai szerint a múlt hónapban 31 gázszállító tanker kelt át a kritikus fontosságú tengerszoroson, ami érdemi növekedés a szeptemberi 27, illetve az augusztusi 23 hajóhoz képest.

Európának már túl későn jött, de életjeleket mutat a közel-keleti LNG-export / Fotó: AFP

Bár az ellátási útvonalak részleges megnyílása enyhítette a piaci pánikot, Európa gázellátása továbbra is pengeélen táncol. A kontinensen irányadó gázár, vagyis a holland TTF tőzsde árjegyzése jelenleg 82,66 EUR/MWh körül mozog.

S bár ez jelentősen elmarad az október végén látott 104 euró feletti csúcsoktól, a jelenlegi árszint még mindig több mint a 2,5-szerese (körülbelül 165 százalékos növekedés) az egy évvel ezelőtti értékeknek, ami jól mutatja a háború okozta tartós strukturális hiányt.

Kreatív trükkökkel menekítik a katari gázt

A tengeri forgalom növekedésének legmeglepőbb eleme amúgy, hogy a szállítmányok többsége a katari Ras Laffan központból indult, annak ellenére, hogy az ország exportinfrastruktúrája még mindig vis maior állapotban van. Az iráni támadások Katar exportkapacitásának mintegy 17 százalékát tarolták le, ami a QatarEnergy márciusi becslése szerint évi 20 milliárd dolláros bevételkiesést okozott az emírségnek.

Ezért hogy eleget tegyen a szerződéses kötelezettségeinek, Katar rendkívül kockázatos és szokatlan logisztikai megoldásokhoz folyamodott:

Hajók közötti átrakodás (Ship-to-ship transfer): a Kpler adatai szerint több esetben a Ras Laffanban megrakodott tankerek a Hormuzi-szorost elhagyva, a nyílt vízen rakodtak át más tartályhajókra.

„Sötét navigáció”: sok tanker kikapcsolt automata azonosító rendszerrel (AIS) hajtja végre a tranzitot a Perzsa-öbölben, elkerülendő az esetleges katonai csapásokat.

A forgalom megélénkülése dacára azonban Katar messze van a háború előtti teljesítményétől: októberben mindössze 2,7 millió tonna LNG-t exportált, szemben a februári 6,2 millió tonnás csúccsal. Ezzel szemben a szomszédos Egyesült Arab Emírségeknek már sikerült teljesen stabilizálnia a kitermelést, a Das-szigeti terminálról indított havi 7 tankerrel elérték a konfliktus előtti szintet.