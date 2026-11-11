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Ezt tudja Magyar Péter? A németek se tudják kifizetni a brutális földgázárakat, Merz mégis a magyaroknak adna el LNG-t – végleg elhagyhatják az ipari cégek Németországot

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Az iparvállalatok jelentős része, ha akarja, sem tudja fedezni a gázárakat. Végleg elveszítheti versenyképességét a német nehézipar. Közben a német kancellár felajánlotta a német LNG-t Magyarországnak.
VG
2026.11.11, 08:15
Frissítve: 2026.11.11, 09:08
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Újra kongatja a vészharangot a német nehézipar: a rohamosan emelkedő európai földgázárak telibe találták a termelővállalatok jelentős részét . Bár a 2022-es energiaválság után a berlini kormány arra ösztönözte az iparvállalatokat, hogy hosszú távú szerződésekkel fedezzék le az árakat, ez a védőháló a leginkább rászoruló közép- és nagyvállalatok számára elérhetetlen. 

német nehézipar
Megkaphatja a kegyelemdöfést a német nehézipar: kibontakozóban a csődhullám a brutális földgázárak miatt / Fotó: Wiktor Dabkowski

A beszállítók által megkövetelt szigorú bankgaranciák és hitelminősítések hiányában ugyanis a cégek a kiszámíthatatlan spot, azaz azonnali piacra szorultak, ahol a gáz ára nemrégiben – az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok nyomán – egy időre ismét átlépte a megawattóránkénti 100 eurós lélektani határt.

A hitelképtelenség csapdája

Miközben az olyan tőkeerős óriások, mint a BASF vagy a Lanxess, képesek voltak évekre előre rögzíteni energiaköltségeiket, a kisebb és speciálisabb profilú gyártók elvéreznek a szigorú pénzügyi feltételeken. 

A nagy energiaszolgáltatók, mint például az EWE AG, már nyilatkoztak, hogy nem kötnek határidős szerződéseket megfelelő hitelminősítéssel nem rendelkező cégekkel, mivel túl nagynak tartják a nemfizetési kockázatot.

Ez a kőkemény hozzáállás pedig már tragikus fejleményekhez vezetett. Bajorországban például egy három generációs családi vállalkozás, a zöldség- és teaszárítással foglalkozó Völpel GmbH a napokban volt kénytelen csődöt jelenteni. 

Bár a 2022-es válságot még átvészelte a cég a termelés visszafogásával és kényszerszabadságolásokkal, a tartalékai teljesen felemésztődtek, amikor az iráni háborús feszültségek miatt a spot gázárak az ötszörösükre ugrottak. Mivel pedig a vevőivel kötött hosszú távú megállapodások miatt a saját értékesítési árait nem tudta megemelni, finanszírozási fedezet hiányában a működése fenntarthatatlanná vált.

Ahol a tervezhetőség is luxus

A DiHAG Integrated Foundry Group esete pedig arra világít rá, hogy a pénzügyi háttér mellett a termelési sajátosságok is akadályozzák a védekezést. A tíz fémöntödét üzemeltető vállalat vezérigazgatója, Alex Lissitsa szerint az öntödei szektorban képtelenség 3–5 hónapnál hosszabb távra előrejelezni a pontos gázszükségletet. 

A cég ezért szükségleteinek 40 százalékát kénytelen a spot piacon megvásárolni, ami azonnal 25 százalékos összköltség-növekedést eredményezett. Mindezt tetézi, hogy a bankoktól szinte „lehetetlen” hitelhez jutni energiahatékonysági beruházásokra.

Még összetettebb a helyzet Németország legnagyobb ammóniagyártójánál és egyben legnagyobb ipari gázfogyasztójánál, az SKW Stickstoffwerke Piesteritznél. A vállalat termelési költségeinek 80–90 százalékát a földgáz teszi ki. 

Lévén fő vásárlóik, a gazdák, akik az időjárás függvényében és csak közvetlenül a szezon előtt vesznek műtrágyát, a cég hatalmas kockázatot vállalna, ha látatlanban, hosszú távra fixálná a gázárakat, lekötve ezzel az összes forgótőkéjét. 

Bár az SKW nem közölt pontos számokat, iparági versenytársa, a szintén spot piacra utalt norvég Yara előrejelzése szerint a negyedik negyedéves gázköltségeik 450 millió dollárral lesznek magasabbak, mint az előző évben.

Végleg elveszítheti versenyképességét a német nehézipar

A tartósan 100 euró feletti vagy a körüli gázár a szakértők szerint hosszabb távon romlásba dönti a német energiaintenzív ágazatokat. 

Ez komoly fenyegetést jelent Németországra mint ipari központra

 – figyelmeztet Christian Seyfert, a VIK energiaigényes iparágakat tömörítő szövetség ügyvezető igazgatója. 

A német gyártóknak ugyanis olyan globális versenytársakkal kell megküzdeniük – például az Egyesült Államokban –, ahol a földgáz töredékébe kerül, a megemelkedett költségeket pedig a világpiacon nem lehet a fogyasztókra hárítani.

A Német Ipari Szövetség (BDI) szerint ugyan az azonnali gázárakkal gazdálkodó cégeknek maguknak kell viselniük a kockázatot, az viszont könnyen drámai következményekhez vezethet, ha az áraikat fedezni akaró, de a szolgáltatók által elutasított vállalatok teljesen magukra maradnak. 

Ha a döntéshozók nem találnak gyors megoldást ezeknek a cégeknek a biztosítására, a tartós árkülönbségek miatt a termelés és a tőke végleg elhagyhatja Németországot.

A német kancellár Magyarországnak adna el LNG-t

Miközben így áll a német gázvalóság, a német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami szerinte újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében.

Magyar Péter keddi németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.

A német LNG esetében is a tranzitdíj lehet a döntő tényező. Magyar Péter szerint a beszerzési ár mellett azt kell megvizsgálni, hogy az egyes útvonalakon milyen költségekkel jár a gáz Magyarországra szállítása.

Borítékolható, hogy jóval drágábban érkezne a német LNG Magyarországra, mint az orosz.

Magyar Péter viszont azt hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a beszerzési útvonalak számának növelése. Minél több irányból képes az ország földgázt vásárolni, annál jobb alkupozícióba kerülhet a szállítókkal szemben. A miniszterelnök felsorolása szerint jelenleg

  • amerikai, 
  • norvég, 
  • azerbajdzsáni, 
  • török, 
  • román és orosz gáz is elérhető a magyar beszerzési lehetőségek között, 

emellett északról és délről is érkezhet LNG.

 

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