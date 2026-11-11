Ezt tudja Magyar Péter? A németek se tudják kifizetni a brutális földgázárakat, Merz mégis a magyaroknak adna el LNG-t – végleg elhagyhatják az ipari cégek Németországot

Újra kongatja a vészharangot a német nehézipar: a rohamosan emelkedő európai földgázárak telibe találták a termelővállalatok jelentős részét . Bár a 2022-es energiaválság után a berlini kormány arra ösztönözte az iparvállalatokat, hogy hosszú távú szerződésekkel fedezzék le az árakat, ez a védőháló a leginkább rászoruló közép- és nagyvállalatok számára elérhetetlen.

Megkaphatja a kegyelemdöfést a német nehézipar: kibontakozóban a csődhullám a brutális földgázárak miatt / Fotó: Wiktor Dabkowski

A beszállítók által megkövetelt szigorú bankgaranciák és hitelminősítések hiányában ugyanis a cégek a kiszámíthatatlan spot, azaz azonnali piacra szorultak, ahol a gáz ára nemrégiben – az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok nyomán – egy időre ismét átlépte a megawattóránkénti 100 eurós lélektani határt.

A hitelképtelenség csapdája

Miközben az olyan tőkeerős óriások, mint a BASF vagy a Lanxess, képesek voltak évekre előre rögzíteni energiaköltségeiket, a kisebb és speciálisabb profilú gyártók elvéreznek a szigorú pénzügyi feltételeken.

A nagy energiaszolgáltatók, mint például az EWE AG, már nyilatkoztak, hogy nem kötnek határidős szerződéseket megfelelő hitelminősítéssel nem rendelkező cégekkel, mivel túl nagynak tartják a nemfizetési kockázatot.

Ez a kőkemény hozzáállás pedig már tragikus fejleményekhez vezetett. Bajorországban például egy három generációs családi vállalkozás, a zöldség- és teaszárítással foglalkozó Völpel GmbH a napokban volt kénytelen csődöt jelenteni.

Bár a 2022-es válságot még átvészelte a cég a termelés visszafogásával és kényszerszabadságolásokkal, a tartalékai teljesen felemésztődtek, amikor az iráni háborús feszültségek miatt a spot gázárak az ötszörösükre ugrottak. Mivel pedig a vevőivel kötött hosszú távú megállapodások miatt a saját értékesítési árait nem tudta megemelni, finanszírozási fedezet hiányában a működése fenntarthatatlanná vált.

Ahol a tervezhetőség is luxus

A DiHAG Integrated Foundry Group esete pedig arra világít rá, hogy a pénzügyi háttér mellett a termelési sajátosságok is akadályozzák a védekezést. A tíz fémöntödét üzemeltető vállalat vezérigazgatója, Alex Lissitsa szerint az öntödei szektorban képtelenség 3–5 hónapnál hosszabb távra előrejelezni a pontos gázszükségletet.