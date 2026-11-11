Ezt tudja Magyar Péter? A németek se tudják kifizetni a brutális földgázárakat, Merz mégis a magyaroknak adna el LNG-t – végleg elhagyhatják az ipari cégek Németországot
Újra kongatja a vészharangot a német nehézipar: a rohamosan emelkedő európai földgázárak telibe találták a termelővállalatok jelentős részét . Bár a 2022-es energiaválság után a berlini kormány arra ösztönözte az iparvállalatokat, hogy hosszú távú szerződésekkel fedezzék le az árakat, ez a védőháló a leginkább rászoruló közép- és nagyvállalatok számára elérhetetlen.
A beszállítók által megkövetelt szigorú bankgaranciák és hitelminősítések hiányában ugyanis a cégek a kiszámíthatatlan spot, azaz azonnali piacra szorultak, ahol a gáz ára nemrégiben – az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok nyomán – egy időre ismét átlépte a megawattóránkénti 100 eurós lélektani határt.
A hitelképtelenség csapdája
Miközben az olyan tőkeerős óriások, mint a BASF vagy a Lanxess, képesek voltak évekre előre rögzíteni energiaköltségeiket, a kisebb és speciálisabb profilú gyártók elvéreznek a szigorú pénzügyi feltételeken.
A nagy energiaszolgáltatók, mint például az EWE AG, már nyilatkoztak, hogy nem kötnek határidős szerződéseket megfelelő hitelminősítéssel nem rendelkező cégekkel, mivel túl nagynak tartják a nemfizetési kockázatot.
Ez a kőkemény hozzáállás pedig már tragikus fejleményekhez vezetett. Bajorországban például egy három generációs családi vállalkozás, a zöldség- és teaszárítással foglalkozó Völpel GmbH a napokban volt kénytelen csődöt jelenteni.
Bár a 2022-es válságot még átvészelte a cég a termelés visszafogásával és kényszerszabadságolásokkal, a tartalékai teljesen felemésztődtek, amikor az iráni háborús feszültségek miatt a spot gázárak az ötszörösükre ugrottak. Mivel pedig a vevőivel kötött hosszú távú megállapodások miatt a saját értékesítési árait nem tudta megemelni, finanszírozási fedezet hiányában a működése fenntarthatatlanná vált.
Ahol a tervezhetőség is luxus
A DiHAG Integrated Foundry Group esete pedig arra világít rá, hogy a pénzügyi háttér mellett a termelési sajátosságok is akadályozzák a védekezést. A tíz fémöntödét üzemeltető vállalat vezérigazgatója, Alex Lissitsa szerint az öntödei szektorban képtelenség 3–5 hónapnál hosszabb távra előrejelezni a pontos gázszükségletet.
A cég ezért szükségleteinek 40 százalékát kénytelen a spot piacon megvásárolni, ami azonnal 25 százalékos összköltség-növekedést eredményezett. Mindezt tetézi, hogy a bankoktól szinte „lehetetlen” hitelhez jutni energiahatékonysági beruházásokra.
Még összetettebb a helyzet Németország legnagyobb ammóniagyártójánál és egyben legnagyobb ipari gázfogyasztójánál, az SKW Stickstoffwerke Piesteritznél. A vállalat termelési költségeinek 80–90 százalékát a földgáz teszi ki.
Lévén fő vásárlóik, a gazdák, akik az időjárás függvényében és csak közvetlenül a szezon előtt vesznek műtrágyát, a cég hatalmas kockázatot vállalna, ha látatlanban, hosszú távra fixálná a gázárakat, lekötve ezzel az összes forgótőkéjét.
Bár az SKW nem közölt pontos számokat, iparági versenytársa, a szintén spot piacra utalt norvég Yara előrejelzése szerint a negyedik negyedéves gázköltségeik 450 millió dollárral lesznek magasabbak, mint az előző évben.
Végleg elveszítheti versenyképességét a német nehézipar
A tartósan 100 euró feletti vagy a körüli gázár a szakértők szerint hosszabb távon romlásba dönti a német energiaintenzív ágazatokat.
Ez komoly fenyegetést jelent Németországra mint ipari központra
– figyelmeztet Christian Seyfert, a VIK energiaigényes iparágakat tömörítő szövetség ügyvezető igazgatója.
A német gyártóknak ugyanis olyan globális versenytársakkal kell megküzdeniük – például az Egyesült Államokban –, ahol a földgáz töredékébe kerül, a megemelkedett költségeket pedig a világpiacon nem lehet a fogyasztókra hárítani.
A Német Ipari Szövetség (BDI) szerint ugyan az azonnali gázárakkal gazdálkodó cégeknek maguknak kell viselniük a kockázatot, az viszont könnyen drámai következményekhez vezethet, ha az áraikat fedezni akaró, de a szolgáltatók által elutasított vállalatok teljesen magukra maradnak.
Ha a döntéshozók nem találnak gyors megoldást ezeknek a cégeknek a biztosítására, a tartós árkülönbségek miatt a termelés és a tőke végleg elhagyhatja Németországot.
A német kancellár Magyarországnak adna el LNG-t
Miközben így áll a német gázvalóság, a német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami szerinte újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében.
Magyar Péter keddi németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.
A német LNG esetében is a tranzitdíj lehet a döntő tényező. Magyar Péter szerint a beszerzési ár mellett azt kell megvizsgálni, hogy az egyes útvonalakon milyen költségekkel jár a gáz Magyarországra szállítása.
Borítékolható, hogy jóval drágábban érkezne a német LNG Magyarországra, mint az orosz.
Magyar Péter viszont azt hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a beszerzési útvonalak számának növelése. Minél több irányból képes az ország földgázt vásárolni, annál jobb alkupozícióba kerülhet a szállítókkal szemben. A miniszterelnök felsorolása szerint jelenleg
- amerikai,
- norvég,
- azerbajdzsáni,
- török,
- román és orosz gáz is elérhető a magyar beszerzési lehetőségek között,
emellett északról és délről is érkezhet LNG.