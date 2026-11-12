Összeroppant a német zöldenergia-modell: 200 ezer ügyfelet hagyott hátra egy áramszolgáltató - Magyarország éppen most választaná ezt az utat
Komoly figyelmeztetés érkezett Németországból a megújuló energiára alapozott üzleti modellek sérülékenységéről. A bajor Münch Energie vállalatcsoporthoz tartozó Grüüün zöldenergia-szolgáltató október végével megszüntette országos lakossági áramszolgáltatását. A döntés mintegy 200 ezer fogyasztót érinthetett, akiknek jelentős részét november 1-jétől már más szolgáltató látja el villamos energiával. A cég kivonulásának hátterében saját közlése szerint a német megújulóenergia-törvény, az EEG tervezett reformja és az új hálózati szabályozás áll. A vállalat úgy ítélte meg, hogy a várható változások miatt a jövőben nem valósulhat meg az a zöldáram-termelés, amelyre hosszú távú szerződéseit alapozta.
A német energetikai szaklap, az Energie & Management beszámolója szerint a Grüüün 2024 novemberében lépett be a lakossági árampiacra, és tízéves energiaár-garanciával igyekezett ügyfeleket szerezni. A konstrukció arra épült, hogy a vállalatcsoport saját szél- és naperőműveiben termelt villamos energiát közvetlenül értékesítheti a fogyasztóknak. Csakhogy az új erőművek megvalósulása és az általuk megtermelt energia hálózatba juttatása egyre bizonytalanabbá vált.
Zöldenergia: a hálózat már nem tud minden megtermelt áramot befogadni
A németországi konfliktus középpontjában az úgynevezett Redispatch-Vorbehalt, vagyis az erőművi termelés hálózati okokból történő korlátozásához kapcsolódó új szabályozás áll. A villamosenergia-rendszerben ugyanis nem elegendő megtermelni az áramot: azt a megfelelő időpontban a fogyasztókhoz is el kell juttatni. Amikor egyszerre sok szélerőmű és naperőmű termel, előfordulhat, hogy a hálózat nem képes a teljes mennyiséget elszállítani. Ilyenkor a rendszerirányítóknak vissza kell fogniuk egyes erőművek teljesítményét.
Németországban az ilyen korlátozások után a megújulóenergia-termelők eddig jellemzően pénzügyi kompenzációban részesültek. Egyáltalán ezért működhettek gazdaságosan ezek az energiacégek. A tervezett változtatások azonban bizonyos hálózati szűkületekkel érintett térségekben lehetővé tennék, hogy az új erőművek meghatározott mennyiségű kieső termelésük után ne kapjanak kártalanítást.
A Bundestag szakértői meghallgatásán ismertetett szabályozás alapján
az érintett új szél- és naperőműveknél a kártalanítás nélkül viselendő termeléskorlátozás akár az éves termelés 18–20 százalékához is kapcsolódhat.
Ez alapvetően átírhatja a beruházások megtérülési számításait. Egy szélerőmű beruházási költsége ugyanis akkor is jelentkezik, ha a megtermelhető villamos energia egy részét később nem lehet értékesíteni. Ha pedig a kieső árbevételt sem kompenzálják, a projekt finanszírozhatósága is romolhat. A német megújulóenergia-szövetség szerint emiatt egyes fejlesztések banki finanszírozása is veszélybe kerülhet. A szabályozás azonban egyelőre nem végleges. A Grüüün tehát nem egy már életbe lépett korlátozás, hanem már a tervezett változások várható következményei miatt döntött a kivonulás mellett.
Nem csak a szabályozásban lehet a hiba
A német történet ugyanakkor arra is rávilágít, milyen kockázatos lehet az időjárásfüggő villamosenergia-termelésre hosszú távú, rögzített áras üzleti modellt építeni. A Zeitung für kommunale Wirtschaft szaklap által megkérdezett energiapiaci szakértők szerint a Grüüün nehézségeit nem feltétlenül kizárólag a tervezett szabályozási változások okozták. Kérdéses ugyanis, hogy a vállalat megfelelően biztosította-e a tíz évre ígért villamosenergia-mennyiség beszerzését.
A szél- és napenergia termelése nem igazodik a fogyasztók mindenkori igényeihez. Szélcsendes időben, illetve a napsütéses órákon kívül a szolgáltatónak más forrásból kell beszereznie a szükséges villamos energiát. Ennek piaci ára jelentősen eltérhet attól, amit korábban az ügyfeleinek garantált. Ha pedig egy vállalat a jövőben megépülő erőművek termelésére alapozza vállalásait, további kockázatot jelent, hogy a beruházások késhetnek, drágulhatnak vagy akár meg is hiúsulhatnak.
A német ügyben már a hatóságok is vizsgálódnak. A Bundesnetzagentur október 20-án felügyeleti eljárást indított, mivel felmerült, hogy a szolgáltató nem tett eleget az előzetes bejelentési kötelezettségének. A fogyasztóvédelmi szervezetek pedig csoportos pert mérlegelnek az érintett ügyfelek érdekében. Mindez nem jelenti, hogy a német szélenergia-ágazat egészében működésképtelen volna. A történet azonban egyértelműen jelzi: a megújulóenergia-beruházások gazdaságosságát nemcsak a turbinák előállítási költsége, hanem a hálózat állapota, a szabályozás és az árampiaci kockázatok is meghatározzák.
Németországban már korábban is megjelentek a válságjelek
A Grüüün kivonulása nem az első figyelmeztető jel a német szélenergia-iparban. A Világgazdaság október közepén részletesen beszámolt arról, hogy a német tengeri szélerőművek építésének megtorpanása miatt akár 23 ezer munkahely kerülhet veszélybe a következő négy évben. Az ágazat nehézségeit
- a magas építési és finanszírozási költségek,
- a dráguló berendezések,
- valamint a szabályozási bizonytalanság egyaránt erősítik.
Több nagy energetikai vállalat már a korábban megszerzett tengeri fejlesztési jogosultságainak visszaadását is mérlegelte. A németországi tapasztalatok szerint tehát a technológia fejlettsége önmagában nem jelent garanciát arra, hogy egy szélenergia-beruházás gazdaságilag is sikeres lesz.
Ráadásul a termelés időjárásfüggése a villamosenergia-árakban is megjelenik. Egy hideg, szélcsendes télen a nagy arányban megújuló energiára támaszkodó európai országokban különösen jelentős áremelkedés következhet be. A probléma lényege, hogy a szélenergia bőséges termelés mellett olcsó villamos energiát biztosíthat, szélcsendes időszakban viszont az ellátás fenntartásához más erőművekre, tárolókra vagy importra van szükség. Ezek rendszerköltségeit a szélerőművek önálló termelési költsége nem feltétlenül tükrözi.
Magyarország eközben hatalmas szélenergia-bővítésre készül
A németországi fejlemények azért különösen érdekesek Magyarország számára, mert a kormány éppen most készül a hazai szélenergia-termelés nagyszabású bővítésére. A tervek szerint 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára teremtenének hálózati csatlakozási lehetőséget. Ez nagyságrendi változást jelentene a jelenlegi, mintegy 330 megawattos magyar szélerőmű-állományhoz képest.
A Világgazdaság augusztusi beszámolója szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy Magyarország 1,5 milliárd euró uniós forrást fordíthat villamosenergia-hálózati fejlesztésekre. Ennek egyik fontos célja, hogy az országos rendszer képes legyen befogadni az új szél- és naperőművek termelését. Fontos ugyanakkor különbséget tenni a szélerőművek közvetlen támogatása és az azok létesítését is lehetővé tevő hálózati fejlesztések között. A kormányzati tervek szerint a turbinák építéséhez elsősorban magántőkét vonnának be, míg az uniós forrásokból finanszírozott energetikai programok többek között a hálózatok megerősítését, a tárolást és a csatlakozási feltételek javítását szolgálják.
A kormány augusztusban 25 könnyített engedélyezésű térséget jelölt ki, és elindult a szélerőművek hálózati csatlakozási kapacitásainak pályáztatása is. Az első körben több mint 700 megavoltampernyi betáplálási kapacitást hirdettek meg. A fejlesztések azonban korántsem olcsók. A Világgazdaságnak nyilatkozó Ritter Antal, a Green Energy Investhor vezérigazgatója szerint
100 megawattnyi szélerőmű-kapacitás megépítése nagyjából 40 milliárd forintba kerülhet. Ezzel a fajlagos költséggel számolva 4000 megawatt megépítésének beruházási igénye elérhetné az 1600 milliárd forintot, a kapcsolódó hálózati és rendszerfejlesztések költsége nélkül.
A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a beruházások megvalósításához megfelelő szélmérésekre, gondos projekt-előkészítésre, hálózati kapacitásra és banki finanszírozásra van szükség.
Nem mindegy, mennyi áramot termel a 4000 megawatt
A magyarországi szélerőmű-fejlesztések egyik legfontosabb kérdése, hogy a beépített kapacitás mekkora tényleges villamosenergia-termelést eredményezhet. A 4000 megawatt névleges teljesítmény nem jelenti azt, hogy a szélerőművek folyamatosan ennyi áramot tudnak biztosítani. Termelésük a szélviszonyoktól függ, ezért a hagyományos, szabályozható erőművekkel közvetlenül nem hasonlíthatók össze.
A Világgazdaságban Toldi Ottó és Sebestyén Géza számításai is rámutattak arra, hogy a szélenergia jelentős bővítése esetén az energiatárolás és a rendszerkiegyenlítés költségeit is figyelembe kell venni. Egy 25 százalékos éves kihasználtsággal számoló 4000 megawattos szélerőmű-állomány például átlagosan 1000 megawattnyi teljesítménynek megfelelő villamos energiát termelne. Ez éves szinten körülbelül 8,76 terawattóra lenne.
Csakhogy ez az energiamennyiség nem egyenletesen állna rendelkezésre. Előfordulhatnának olyan időszakok, amikor a turbinák a névleges teljesítményük közelében termelnek, míg máskor a kibocsátásuk minimálisra csökken. Ezt a különbséget a villamosenergia-rendszernek kell kiegyenlítenie. A Tóth Máté energiajogász szerint ezért nem elegendő csak a szélerőművek telepítési költségét vizsgálni. A gazdaságossági számításokba a hálózatfejlesztést, a szükséges tartalékkapacitásokat és az energiatárolás költségeit is be kell építeni.
A német példa után különösen fontos kérdés, mire költjük az uniós pénzt
A magyarországi fejlesztések esetében ezért a német tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy még jelentős állami támogatások és fejlett villamosenergia-hálózat mellett is komoly gazdasági problémák jelentkezhetnek, ha a termelés bővülése nincs összhangban a hálózat befogadóképességével, a fogyasztással és a piaci kereslettel. Magyarország számára különösen nagy a tét, hiszen az energetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló uniós források felhasználásáról olyan időszakban kell dönteni, amikor az ország villamosenergia-rendszere más területeken is jelentős beruházásokat igényel.
A szélerőművek mellett szükség van a hálózat megerősítésére, új energiatárolókra, rugalmas erőművi kapacitásokra, valamint az elöregedő infrastruktúra korszerűsítésére is. A Grüüün kivonulása önmagában nem bizonyítja, hogy a magyar szélenergia-fejlesztések gazdaságtalanok lennének. Arra azonban egyértelműen rámutat, hogy a megújulóenergia-beruházások megtérülése érzékeny a szabályozási, hálózati és piaci feltételekre.