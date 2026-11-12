Összeroppant a német zöldenergia-modell: 200 ezer ügyfelet hagyott hátra egy áramszolgáltató - Magyarország éppen most választaná ezt az utat

Komoly figyelmeztetés érkezett Németországból a megújuló energiára alapozott üzleti modellek sérülékenységéről. A bajor Münch Energie vállalatcsoporthoz tartozó Grüüün zöldenergia-szolgáltató október végével megszüntette országos lakossági áramszolgáltatását. A döntés mintegy 200 ezer fogyasztót érinthetett, akiknek jelentős részét november 1-jétől már más szolgáltató látja el villamos energiával. A cég kivonulásának hátterében saját közlése szerint a német megújulóenergia-törvény, az EEG tervezett reformja és az új hálózati szabályozás áll. A vállalat úgy ítélte meg, hogy a várható változások miatt a jövőben nem valósulhat meg az a zöldáram-termelés, amelyre hosszú távú szerződéseit alapozta.

A német zöldenergia-szolgáltató mintegy 200 ezer fogyasztónál szüntette meg az áramszolgáltatását (a kép illusztráció) Fotó: Hegedus Márta

A német energetikai szaklap, az Energie & Management beszámolója szerint a Grüüün 2024 novemberében lépett be a lakossági árampiacra, és tízéves energiaár-garanciával igyekezett ügyfeleket szerezni. A konstrukció arra épült, hogy a vállalatcsoport saját szél- és naperőműveiben termelt villamos energiát közvetlenül értékesítheti a fogyasztóknak. Csakhogy az új erőművek megvalósulása és az általuk megtermelt energia hálózatba juttatása egyre bizonytalanabbá vált.

Zöldenergia: a hálózat már nem tud minden megtermelt áramot befogadni

A németországi konfliktus középpontjában az úgynevezett Redispatch-Vorbehalt, vagyis az erőművi termelés hálózati okokból történő korlátozásához kapcsolódó új szabályozás áll. A villamosenergia-rendszerben ugyanis nem elegendő megtermelni az áramot: azt a megfelelő időpontban a fogyasztókhoz is el kell juttatni. Amikor egyszerre sok szélerőmű és naperőmű termel, előfordulhat, hogy a hálózat nem képes a teljes mennyiséget elszállítani. Ilyenkor a rendszerirányítóknak vissza kell fogniuk egyes erőművek teljesítményét.

Németországban az ilyen korlátozások után a megújulóenergia-termelők eddig jellemzően pénzügyi kompenzációban részesültek. Egyáltalán ezért működhettek gazdaságosan ezek az energiacégek. A tervezett változtatások azonban bizonyos hálózati szűkületekkel érintett térségekben lehetővé tennék, hogy az új erőművek meghatározott mennyiségű kieső termelésük után ne kapjanak kártalanítást.