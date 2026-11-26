A 95-ös benzin literenkénti átlagára 580–585 forint, a gázolajé 692–698 forint között alakulhat a november 23-i héten a Holtankoljak.hu beszámolója szerint.

kijöttek az új üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől / Fotó: Hans Lucas / AFP

Az olcsóbb nyersolaj lefelé húzza az árakat, a gyengébb forint viszont fékezi a hazai árcsökkenést.

A november 18-i és 20-i árcsökkenések után

a 95-ös benzin országos átlagára literenként 583 forint,

a gázolajé 695 forint körül alakult.

A Brent nyersolajat november 23-án reggel hordónként 91,95–92,29 dollár körül jegyezték, ami az előző héthez képest mintegy 4 százalékos esés. Közben a dollár a november eleji 325–327 forintról nagyjából 339 forintra drágult, így az olaj dollárban mért áresésének egy része elolvadt forintban számolva.

A portál szerint a benzin átlagára a héten legfeljebb 4, a gázolajé legfeljebb 3 forinttal mozdulhat el literenként. A dízelnél a téli és fűtési kereslet, valamint a magasabb dollárárfolyam miatt kisebb a tér a további árcsökkenésre.

Ha megáll a forint gyengülése, és a Brent ára 92 dollár alatt marad, a hét közepén mindkét üzemanyag ára mérséklődhet még literenként 2–3 forinttal. Egy újabb jelentős forintgyengülés vagy a finomítói árrések emelkedése viszont megállíthatja az árcsökkenést.

Egyre nehezebb helyzetben vannak a magyar benzinkutak

Miközben az autósok az üzemanyagárak további csökkenésében bíznak, a kisebb magyarországi töltőállomások üzemeltetői egyre súlyosabb megélhetési problémákkal szembesülnek. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, egy dunaújvárosi benzinkút már

a dolgozói létszám csökkentésére

és az üzlet nyitvatartásának korlátozására

kényszerült. A független töltőállomások mozgásterét a szűkös kiskereskedelmi árrés, az emelkedő működési költségek és az adóterhek egyaránt korlátozzák. Az áremelés sem feltétlenül jelentene megoldást számukra, hiszen azzal könnyen elveszíthetik vásárlóikat. November elején már két vidéki benzinkút bezárásáról is beszámolt lapunk.