Üzemanyagárak: kiderült, a régió javában már olcsóbb tankolni, mint Magyarországon – a dízeleseknek különösen fájhat

Nagy árkülönbségekre világít rá az Európai Bizottság november 12-én közzétett heti olajpiaci jelentése . Az uniós tagországok üzemanyagárait összehasonlító kimutatás szerint Magyarországon a 95-ös benzin átlagos fogyasztói ára literenként 1,673 euró, míg a gázolajé 1,985 euró volt. A jelentésben szereplő árak tartalmazzák az adókat és egyéb közterheket is. A számokból az is kiderül, hogy a magyarországi üzemanyagárak európai összevetésben viszonylag kedvezőnek számítanak, de hazánk már elvesztette a legolcsóbb helyzetét. A 27 tagország közül a benzin és a gázolaj esetében is nyolc országban mértek alacsonyabb átlagárat mint Magyarországon.

Üzemanyagárak: a 27 tagország közül a benzin és a gázolaj esetében már nyolc országban mértek alacsonyabb átlagárat mint Magyarországon Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

Az egyes tagállamok közötti különbségek azonban rendkívül nagyok. Miközben Lengyelországban a 95-ös benzin literje mindössze 1,384 euróba került, Dániában 2,391 eurót kellett fizetni ugyanekkora mennyiségért. A dízel esetében még jelentősebb a szórás: Máltán 1,210, Finnországban viszont már 2,485 euró volt az átlagos literenkénti ár.

A lengyel üzemanyagárakkal nehéz versenyezni

A magyar autósok számára különösen érdekes a szomszédos országokkal történő összehasonlítás. A november 9-i adatok szerint Ausztriában a 95-ös benzin literenként 1,670 euróba került, vagyis gyakorlatilag ugyanannyiba, mint Magyarországon. Szlovákiában 1,691, Szlovéniában 1,634, Horvátországban 1,749, Romániában pedig 1,844 eurót kellett fizetni egy liter benzinért.

A régióban Lengyelország emelkedett ki az alacsony áraival. Az ottani 1,384 eurós benzinár literenként 28,9 eurócenttel maradt el a magyar átlagtól, ami több mint 17 százalékos különbséget jelent. A dízel esetében még látványosabb a lengyel előny:

míg Magyarországon 1,985 euró volt a literenkénti átlagár,

Lengyelországban mindössze átlag 1,753 eurót kellett fzetni.

A különbség 23,2 eurócent, azaz a magyar árszinthez viszonyítva közel 12 százalék. A magyarországi dízel ugyanakkor olcsóbb volt az ausztriai, horvátországi és romániai átlagnál, miközben Szlovákiában és Szlovéniában valamivel kevesebbet kellett érte fizetni.