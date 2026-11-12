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Üzemanyagárak: kiderült, a régió javában már olcsóbb tankolni, mint Magyarországon – a dízeleseknek különösen fájhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős különbségek alakultak ki az európai üzemanyagárakban, és a dízel szinte minden uniós országban drágább a benzinnél. Az Európai Bizottság friss adatai szerint a magyarországi üzemanyagárak már a régiós középmezőnyben vannak, a korábbi legolcsóbb pozicíó már a múlté, miközben a lengyelországi árak lettek a legkedvezőbbek. A gázolaj magas ára ráadásul nemcsak az autósokat, hanem a fuvarozókat, a mezőgazdasági termelőket és végső soron a fogyasztókat is érzékenyen érintheti.
Dénes Zoltán
2026.11.12, 19:30
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Nagy árkülönbségekre világít rá az Európai Bizottság november 12-én közzétett heti olajpiaci jelentése . Az uniós tagországok üzemanyagárait összehasonlító kimutatás szerint Magyarországon a 95-ös benzin átlagos fogyasztói ára literenként 1,673 euró, míg a gázolajé 1,985 euró volt. A jelentésben szereplő árak tartalmazzák az adókat és egyéb közterheket is. A számokból az is kiderül, hogy a magyarországi üzemanyagárak európai összevetésben viszonylag kedvezőnek számítanak, de hazánk már elvesztette a legolcsóbb helyzetét. A 27 tagország közül a benzin és a gázolaj esetében is nyolc országban mértek alacsonyabb átlagárat mint Magyarországon.

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Üzemanyagárak: a 27 tagország közül a benzin és a gázolaj esetében már nyolc országban mértek alacsonyabb átlagárat mint Magyarországon Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

Az egyes tagállamok közötti különbségek azonban rendkívül nagyok. Miközben Lengyelországban a 95-ös benzin literje mindössze 1,384 euróba került, Dániában 2,391 eurót kellett fizetni ugyanekkora mennyiségért. A dízel esetében még jelentősebb a szórás: Máltán 1,210, Finnországban viszont már 2,485 euró volt az átlagos literenkénti ár.

A lengyel üzemanyagárakkal nehéz versenyezni

A magyar autósok számára különösen érdekes a szomszédos országokkal történő összehasonlítás. A november 9-i adatok szerint Ausztriában a 95-ös benzin literenként 1,670 euróba került, vagyis gyakorlatilag ugyanannyiba, mint Magyarországon. Szlovákiában 1,691, Szlovéniában 1,634, Horvátországban 1,749, Romániában pedig 1,844 eurót kellett fizetni egy liter benzinért.

 

A régióban Lengyelország emelkedett ki az alacsony áraival. Az ottani 1,384 eurós benzinár literenként 28,9 eurócenttel maradt el a magyar átlagtól, ami több mint 17 százalékos különbséget jelent. A dízel esetében még látványosabb a lengyel előny: 

  • míg Magyarországon 1,985 euró volt a literenkénti átlagár, 
  • Lengyelországban mindössze átlag 1,753 eurót kellett fzetni. 

A különbség 23,2 eurócent, azaz a magyar árszinthez viszonyítva közel 12 százalék. A magyarországi dízel ugyanakkor olcsóbb volt az ausztriai, horvátországi és romániai átlagnál, miközben Szlovákiában és Szlovéniában valamivel kevesebbet kellett érte fizetni.

A dízelár jelenti az igazi problémát

Az európai üzemanyagpiac egyik legfontosabb sajátossága, hogy a gázolaj sok országban jelentősen drágább a benzinnél. Ez a magyarországi adatokban is egyértelműen megmutatkozik. A két üzemanyag közötti különbség Magyarországon literenként 31,2 eurócent, vagyis a gázolaj 18,6 százalékkal drágább a 95-ös benzinnél.

A 27 tagállam egyszerű számtani átlagát kiszámítva a benzin literenkénti ára 1,809 euró, a gázolajé pedig 2,062 euró. Ez nem a fogyasztással súlyozott hivatalos uniós átlag, hanem az országos árakból számított összehasonlító mutató. A magyarországi árak mindkét üzemanyagnál elmaradtak ettől az átlagtól, a dízel és a benzin közötti különbség viszont nálunk nagyobb volt. A magas dízelárak hátterében a nemzetközi olaj- és finomítotttermék-piaci folyamatok mellett az európai finomítói kapacitások, a kereskedelmi költségek és a tagállamonként eltérő adóterhek is szerepet játszhatnak. Az egyes tényezők súlyát azonban a heti fogyasztói árstatisztika önmagában nem mutatja meg.

A mezőgazdaság és a fuvarozás is megérezheti

A gázolaj magas ára különösen érzékenyen érintheti a közúti árufuvarozást és a mezőgazdaságot. Mindkét ágazatban a dízel az egyik legfontosabb közvetlen költségtényező, így az üzemanyagárak tartósan magas szintje ronthatja a vállalkozások jövedelmezőségét. A magyar mezőgazdaságban a betakarítási, talajművelési és szállítási munkák jelentős része gázolaj-felhasználáshoz kötődik. Ezért az üzemanyagárak változása különösen az energiaigényes szántóföldi növénytermesztésben lehet meghatározó.

A gazdálkodók helyzetét tovább nehezítheti, ha a magas üzemanyagköltségek alacsony terményárakkal és gyengébb hozamokkal párosulnak. A 2026-os aszályos időjárás miatt ez Magyarországon különösen fontos szempont.

A közúti fuvarozásban szintén meghatározó a dízel ára. Az üzemanyagköltségek növekedése a szállítási díjakon keresztül az élelmiszeripari és kereskedelmi vállalkozások költségeit is emelheti, bár ennek mértéke a szerződésektől, a versenytől és az üzemanyagár-változás tartósságától függ.

Európa egyes részein már 2,4 euró felett jár a dízel

A legdrágább uniós piacokon egészen más árszintekkel találkozhatnak az autósok. Finnországban a dízel literenként 2,485 euróba, Dániában 2,435 euróba, Hollandiában pedig 2,361 euróba került. Németországban 2,253, Belgiumban 2,357 euró volt a november 9-i átlagár. Ez azt jelenti, hogy a németországi dízel literenként 26,8 eurócenttel, a hollandiai pedig 37,6 eurócenttel volt drágább a magyarországinál. A különbségek részben az eltérő adózási rendszerekből, részben a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacok sajátosságaiból adódhatnak.

 

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