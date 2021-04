Csúszik és drágul a finn atomprojekt

Frissítette a finnországi Hanhikivi-félsziget Pyhäjoki települése közelében építendő atomerőmű létesítési engedélykérelmét a beruházó Fennovoima társaság, mert a kérelem 2015-ös beadása óta jelentős műszaki változások és fejlesztések történtek – tájékoztatta a Világgazdaságot a projektért felelős Fennovoima.

Az elmúlt két évben – bár jól haladt a Hanhikivi-1 tervezése és engedélyezése –, a vártnál kissé tovább tartott az érintett dokumentációk finnországi követelményeknek való megfeleltetése, ideértve a szabályozási felülvizsgálati időket is.

A Fennovoima most úgy számol, hogy az építési engedély 2022 nyaráig születhet meg, az erőmű építése 2023 nyarán elkezdődhet, a kereskedelmi üzeme pedig csak 2029-ben.

A társaság három éve még 2028-nem startoló kereskedelmi üzemet feltételezett, ám már a 2028-as dátum is négyéves csúszást jelentett az eredeti tervekhez képest.

További fontos változás, hogy a projekt teljes beruházási költsége a korábban bejelentett 6,5–7 milliárd euró helyett 7–7,5 milliárd euró lesz.

A beruházásról a kivitelező RAOS Project Oy-vel kötött áron született szerződés, a többletkiadásokat tehát a Fennovoima saját tevékenységének költségei, különösen a társaság szervezet költségei okozzák.

Az adatok frissítése nem módosítja a Hanhikivi 1 atomerőmű lényegi terveit, működési elveit – idézi a közlemény Joachim Spechtet, a Fennovoima vezérigazgatóját –, így változatlan a projekt indoklása és a mérete is. A frissítésben szereplő változások kapcsolódnak a tervezési megoldásokhoz, az ellátási lánchoz, a környezetvédelmi kérdésekhez, valamint a telephely biztonságához és felkészültségéhez is.

A Fennovoima által beadott kérelmet a finnországi Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium bírálja el, majd annak alapján döntéselőkészítő anyagot készít a finn kormánynak. A projekt végső jóváhagyására azonban nem kerülhet sor a helyi atomhivatal, a Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hatóság erre vonatkozó, pozitív állásfolgalása, és természetesen a törvényi előírásoknak való teljes megfelelés nélkül.

Pyhäjoki közelében olyan, 1200 megawattos, orosz fejlesztésű atomereaktort kívánnak telepíteni, amilyen a paksi 5. és 6. blokk is lesz.

A két beruházás konstrukciója azonban nagyon eltérő. A fő különbség az, hogy míg Paks II-t egy magyar állami tulajdonú társaság építteti, a finnországiban résztulajdonos a technológiát szállító, oroszországi Roszatom is. Az eltérő helyi adottságok és elvárások miatt műszaki különbségek is vannak a két projekt között, például a Hanhikivi-1-nek lesz hűtőtornya is, az új paksi blokkoknak nem. Az említett 1200 megawattos reaktorral a közelmúltban több Roszatom-építésű atomblokkot is elláttak, illetve terveznek, ezek közül Paks II. legközlebbi rokona az új leningrádi létesítmény.