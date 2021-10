Megnyitották kedd este a 73. Frankfurti Könyvvásárt, a világ legnagyobb könyvszakmai találkozóját, amelyet a koronavírus-világjárvány miatt hibrid formában és szigorú fertőzésvédelmi szabályok mellett rendeznek meg.

Hibrid formában jelent meg a díszvendég Kanada is. A frankfurti vásárvárosban felállított nemzeti pavilon mellett egy virtuális pavilonban és online rendezvényekkel is várják a látogatókat, az észak-amerikai ország egyik leghíresebb írója, Margaret Atwood is kanadai otthonából, Skype-on jelentkezett be a megnyitó ünnepségen. Beszédében kiemelte: a világjárvány megmutatta, hogy az irodalom létfontosságú, ezért mindenütt követni kellene Olaszország példáját, ahol a járványügyi zárlatok idején a rendszerszintű fontosságú szolgáltatások közé sorolták a könyvesboltokat, amelyek ugyanúgy nyitva tarthattak, mint a gyógyszertárak.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vasárnapig tartó rendezvényen nyolcvan országból kétezer vállalkozás vesz részt kiállítóként – köztük könyvkiadók, terjesztők, irodalmi ügynökségek –, és háromszáz szerző mutatkozik be új vagy első munkájával. A vásár az első három szakmai nap után átalakul irodalmi fesztivállá, amelyre több ezer könyvbemutatót, felolvasást, pódiumbeszélgetést, író-olvasó találkozót szerveztek.

A tavalyi frankfurti könyvvásárt a járvány miatt csak online formában és a megszokottnál jóval soványabb programmal tartották meg. Az idei év az újrakezdésé, amelyhez a német szövetségi kormány hétmillió eurós (2,5 milliárd forint) támogatást nyújtott. Ennek révén

a szervezők számos kiállítónak kedvezményes standdíjat számolnak fel, csökkentették a belépőjegyek árát és továbbfejlesztették a tavaly kipróbált digitális programokat.

A vásár előestéjén adták át a német nyelvterület egyik legrangosabb irodalmi elismerésének számító Német Könyvdíjat, a 25 ezer euróval járó elismerést ezúttal Antje Rávik Strubel német író vehette át Blau Frau (Kék asszony) című, a zsűri által felkavaróként jellemzett regényéért, amelyben a méltatás szerint „egzisztenciális erővel és költői pontossággal” beszéli el, hogy miként menekül egy fiatal nő az ellene elkövetett nemi erőszak emlékei elől.