Jövőre is a nemzetközi klasszikus és könnyűzenei színtér, a magyar kulturális élet legkiemelkedőbb előadóival, valamint jól ismert fesztiváljaival és tematikus programsorozataival várja a nézőket a Müpa, amely november 5-én kezdi a jegyek értékesítését. A 2021–22-es évad második felében a fellépők között lesz Jacob Collier, Christian Thielemann és a Drezdai Staatskapelle, Baráth Emőke és Philippe Jaroussky, Joyce DiDonato és az Il Pomo d’Oro, Pat Metheny, Cyrille Aimée, Rolando Villazón és Müller Péter Sziámi, Grecsó Krisztián és Hrutka Róber. A távirati irodának eljuttatott közleményükben azt írják: a brit Jacob Collier-t az interneten milliók követik, pályáját olyan világsztárok egyengették, mint Herbie Hancock vagy Quincy Jones. A különböző stílusokat és irányzatokat magába foglaló, többlemezes Djesse projektjének esszenciájával a Müpába is ellátogat február 2-án.

A Jazzlegendák sorozat következő fellépője Pat Metheny lesz. A rengeteg díjjal és lelkes rajongótáborral rendelkező amerikai gitárhős, feltörekvő tehetségeket a középpontba állító Side-Eye című produkcióját hozza el a Müpába április 28-án.

Hetvenedik születésnapja alkalmából a hazai pop emblematikus figurája, Müller Péter Sziámi és együttese az Óbudai Danubia Zenekarral és vendégekkel február 21-én ad ünnepi koncertet, amelyen legismertebb slágerei mellett a friss szerzeményeit is bemutatja. A Grecsó Krisztián–Hrutka Róbert páros egy este erejéig zenekarrá bővül, és az irodalom és a zene határmezsgyéjén egyensúlyozó, személyes hangvételű lemezbemutatóval készül január 24-re.

Fotó: Faludi Imre / MTI

A 2021–2022-es évad művészének választott szoprán, Baráth Emőke ismét Philippe Jarousskyval dolgozik. Március 2-i, Handel legszebb műveiből összeállított koncertjük különlegessége, hogy a kontratenort a karmesteri pulpituson köszönthetjük. Az opera világának másik csillaga, a New York-i Metropolitan dívája, Joyce DiDonato a paradicsomi lét témáját körbejáró tematikus estjén az Il Pomo d’Oro zenekarral lép színpadra, hogy Cavalli, Handel, Purcell, Gluck, Wagner és Mahler muzsikájával szórakoztassa a közönséget március 22-én.

Christian Thielemann sztárkarmesterrel és ínyenc műsorral érkezik a Müpába a Drezdai Staatskapelle május 26-án. Az együttes koncertjén Mendelssohn Skót szimfóniája és Zemlinsky egy kevéssé ismert alkotása csendül fel. Wayne Marshall angliai születésű orgonaművész saját improvizációi mellett a 19–20. század francia orgonarepertoárjából és a 20. század remekeiből ad ízelítőt február 8-án.

Az intézmény fesztiváljainak sorában a Budapesti Wagner-napok 2022-ben június 9-től 22-ig tartanak.

A Fischer Ádám művészeti vezetésével életre hívott eseménysorozaton a Ring mellett René Pape dalestjét és a Rienzit is hallhatja a közönség. A Régizene Fesztiválon márciusban Cherubini és Handel művei mellett a katalán reneszánsz remekeiből is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők, a programot a világhírű mexikói tenor, Rolando Villazón és az Ensemble L’Arpeggiata estje koronázza meg március 4-én.

A háromnapos Jazztavasz sorozatban a francia–dominikai Cyrille Aimée május 15-i koncertje mellett a Yellowjackets és a WDR Big Band műsora (május 14.), illetve a Sarah McKenzie Group és Bolla Gábor játéka (május 13.) emelkedik ki. Folytatódnak a Müpa népszerű irodalmi és zenés sorozatai is: a New York-i Metropolitan közvetítései között három új előadást és klasszikusokat is találnak az érdeklődők, emellett új cirkusz- és táncelőadások is lesznek.