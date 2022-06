A Schloss Elmauban, az 1050 méteres magasságban fekvő bajor alpoki kastélyban vitatják meg a világ ügyeit vasárnaptól a fejlett országok vezetői, akikre természetesen seregnyi rendőr vigyáz.

Fotó: Shutterstock

A hatékony vártához természetesen az első világháború idején épült kastélynál is magasabban fekvő pozíciót kellett választaniuk a rend őreinek, és meg is tették. Ehhez például a Garmisch-Partenkirchen szakaszon, az osztrák határnál 2366 méter magasan foglaltak le egy vendégházat - írja a Bild.

Ha a politikusoknak kedvük támadna meglátogatni a rájuk vigyázókat, öt órát kellene mászniuk a 80 férőhelyes házhoz, amely július 1-ig marad zárva a látogatók előtt.

Bundespolizei Duderstadt reist zu G7-Gipfel auf Schloss Elmau an https://t.co/W9GVzOmXHu — Göttinger Tageblatt (@goetageblatt) June 25, 2022

A Schloss Elmau körül egyébként négy négyzetkilométernyi biztonsági területet jelöltek ki, amelyet körbe is zártak, és a területen meg a környékén számos más házat is megszállnak a G7-védők.

A G7 ellen, miközben még csak most vannak érkezőben a résztvevők, Münchenben már tüntetést is tartott 3500 antiglobalista, és a rendfenntartók szerint húszezren is érkezhetnek, hogy tengelyt akasszanak a hatalmasokkal.

Egymástól aligha védik majd őket a közegek, bár már a találkozó kezdete előtt vitát váltott ki a Bloomberg megszellőztette német javaslat arra, hogy a nagy fejlett gazdaságok mégse szüntessék be a beruházásokat a gázszektorba.