A NASA először teszteli éles bevetésen a DART-programot, aminek célja, hogy a Föld felé tartó aszteroidáknak megváltoztassák a repülési pályáját. Budapesti idő szerint kedden hajnali 1.14 perckor a Double Asteroid Redirection Test (DART) űrszonda bele fog csapódni egy kisebb aszteroidába, a Didymos körül keringő Dimorphoszba.

Fotó: NASA / AFP

A New York Times arról írt, hogy a Dimorphosz nem jelent közvetlen fenyegetést a Földre, de a NASA számításai szerint az objektum tökéletes lehet arra, hogy teszteljék vele a tavaly elindított DART programot.

A NASA közvetíteni fogja a becsapódást

A DART New York-i idő szerint 19.14-kor fog 14 ezer mérföld per órás sebességgel összeütközni az aszteroidával.

Ez Budapesten kedd 01.14 percet jelent. A NASA magyarországi idő szerint ma éjféltől közvetíteni fogja a küldetés végét a YouTube-csatornáján keresztül. 23.30 perckor az ígéretek szerint már fotókat is közzé tudnak tenni az űrszondáról.

Miért kell űrszondát lőni egy ártalmatlan aszteroidába?

A NASA nem csak szórakozásból lő bele egy drága és modern űrszondát egy békésen keringő aszteroidába. Ennek a programnak a gyökerei még 2005-ben indultak, amikor a Kongresszus megbízást adott az űrkutatási központnak, hogy 2020-ig térképezze fel azokat a Föld-közeli aszteroidákat, amik elég nagyok ahhoz, hogy becsapódásukkal képesek legyenek elpusztítani egy várost. Ekkora pusztításhoz nagyjából egy 140 méternél szélesebb átmérőjű aszteroidára van szükség. Mivel a Kongresszus sosem biztosított elegendő forrást a NASA-nak a küldetés végrehajtásához, így a kutatók nagyjából csak az érintett űrkövek felét fedezték fel. Becslések szerint még körülbelül 15 ezer ilyen aszteroida lehet a Föld körül.

Amellett, hogy a NASA halálos fenyegetéseket keresett az űrben az elmúlt 17 évben, azon is elkezdett dolgozni, hogy módszereket fejlesszen az ilyen típusú fenyegetések elhárítására. Ennek eredménye lett a DART-program, ami a kutatók szerint egyáltalán nem olyan, mint amit az 1998-as Armegaddon című filmben láthattunk.

A DART-küldetés azt az elméletet próbálja bizonyítani, hogy az ember képes lehet egy pontos találattal más pályára állítani egy a Földet fenyegető aszteroidát.

Fotó: Jim Watson / AFP

Mit várnak az ütközéstől a kutatók?

A DART-küldetés célpontja, a Dimorphosz, egy nagyjából 150 méter átmérőjű aszteroida,

ami a körülbelül 800 méter átmérőjű Didymosz nevű kisbolygó körül kering. A Dimorphosz 11 óra 55 percenként tesz meg egy körül a Didymosz körül.

A DART lényegében egy önvezető öngyilkos űrszonda, amit a marylandi Johns Hopkins Applied Physics Laboratory missziós műveleti központban fejlesztettek.

A szonda rendkívül gyorsan halad, ilyen sebesség mellett lehetetlenség parancsokat küldeni neki. A küldetés sikere azon áll, vagy bukik, hogy a előzetesen megfelelő adatok lettek-e betáplálva a mesterséges intelligenciába ahhoz, hogy célba navigálja az űrhajót

– mondta a DART-rendszer egyik mérnöke, Elena Adams. Hozzátette, hogy a DART úgy működik, hogy az ütközés előtt nagyjából egy órával, a szonda kamerája képes lesz megkülönböztetni a Dimorphoszt a Didymosztól. Ezután a rendszer korrigálni fogja a röppályát, hogy a szondát egyenesen az aszteroidába vezesse, aminek az ütközés lesz az eredménye.

Rendkívül nehéz egy ilyen kis tárgyat eltalálni az űrben, de mi meg fogjuk csinálni

– mondta Adams.

Mi lesz, ha a küldetés sikerül?

Ha a DART a tervek szerint becsapódik a Dimorphoszba, akkor az aszteroida pályája közelebb fog kerülni a Didymoszhoz. Az eltolódás mértéke a Dimorphosz szerkezetétől és összetételétől függ.

Amennyiben a Dimorphosz szilárd, akkor a DART csak egy kisebb krátert fog robbantani az oldalában, ami így felgyorsul, illetve közelebb kerül a Didymoszhoz. Abban az esetben, ha a Dimorphosz inkább egy halom törmelék, amit a gravitáció tart össze, akkor a DART egy sokkal mélyebb krátert fog vájni bele, törmelékzáport szór szét az űrben és sokkal közelebb löki az aszteroidát a Didymoszhoz.

A küldetésről a DART kísérője,

a LICIACube űrszonda fog felvételeket készíteni, viszonylag közelről.

Emellett más űrszondák, többek között a Hubble, a James Webb és a Lucy is távolabbról figyelik majd az eseményt.

A DART-program mellett a NASA nagyobb küldetése továbbra is az Artemis I. misszió, amivel megágyaznának a következő emberek Holdra lépésének.