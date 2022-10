Meghalt Jerry Lee Lewis, akinek pörgős boogie-woogie zongorája, szabadon guruló hangja és rosszfiúi karaktere a rock & roll úttörőjévé és Elvis Presley korai riválisává tette. Lewis publicistája megerősítette a halálhírét a Rolling Stone-nak , de a halál okát nem lehetett azonnal tudni. A rocksztár 87 éves volt.

A „The Killer” a rocklázadást testesítette meg olyan dalokkal, mint a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On és a Great Balls of Fire, de széles körű felháborodást váltott ki, amiért 1957-ben feleségül vette 13 éves unokatestvérét – írja a halálhírről beszámoló rollingstone.com. Lewis a Mississippi állambeli Desoto megyében lévő otthonában hunyt el, hetedik feleségével, Judith Coghlannal az oldalán.

A később a country műfajába is elkalandozó énekes-zongoristát nevezték a szülők rémének és gyilkosnak is, igaz, ez utóbbi kitételt azért ragasztották rá, mert gyors ütemben fogyasztotta a zongorákat. A hangszert állva, ülve, sőt cipősarkával is püfölte, még arra is volt példa, hogy az előadás végén felgyújtotta – írta a zenészről a Fidelio.

Fotó: AFP

Lewis publicistája, Zach Farnum közleményében így nyilatkozott:

Kezdetben ott volt Elvisszel, Johnny Cash-sel, Chuck Berryvel, Little Richarddal, Carl Perkinsszel, Fats Dominóval, Buddy Hollyval és a többiekkel, és nézte, ahogy egymás után elhalványulnak, addig, addig míg végül egyedül ő maradt, hogy tanúskodjon és énekeljen a rock ’n’ roll születéséről.

Lewis két 1957-es kislemeze, a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On és a Great Balls of Fire a rock legkorábbi és legősibb slágerei közé tartozott. „A rock & rollt még azelőtt alkottam meg, hogy valaha is a rock & rollra gondoltak volna” – mondta Lewis a Rolling Stone -nak 2014-ben.