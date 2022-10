Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének (PACE) magyar delegációja elfogadhatatlannak tartja a civileket célzó és a humanitárius jogokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyó durva orosz támadásokat az ukrajnai városok ellen – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke egy telefonos nyilatkozatában.

Fotó: Tomasz Wiktor / MTI

Németh Zsolt elmondta, hogy a PACE magyar delegációja csatlakozott az Európa Tanács három vezetője által kiadott hétfői nyilatkozathoz.

Marija Pejcinovic-Buric, a strasbourgi szervezet főtitkára, Tiny Cox, a PACE és Simon Coveney, az ET Miniszteri Bizottságának elnöke állásfoglalásában elítélte az ukrajnai városok ellen végrehajtott orosz légicsapásokat,

és felhívták a figyelmet, hogy a nemzetközi jog ilyen súlyos megsértése nem maradhat büntetlenül.

Az Európa Tanács elítélte Ukrajna megszállt területeinek annektálását A tanács továbbra is kiáll tagállama, Ukrajna lakossága és hatóságai mellett.

Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a PACE egyik legfontosabb témája ezen a héten Strasbourgban a negyedik ET-csúcstalálkozó megszervezésének előkészületei. Mint mondta, az ET utoljára 2005-ben tartott csúcstalálkozót, de a szervezet az ukrajnai háborúra való tekintettel újabb tanácskozást szorgalmaz. Elmondta azt is, hogy a közgyűlésen kezdeményezte, hogy készüljön jelentés az ET és az Emmanuel Macron francia elnök által idén májusban kezdeményezett Európai Politikai Közösség (EPC) viszonyáról.

A fideszes képviselő szerint fontos, hogy az Európa Tanács kiegészítő szervezetként működjön együtt az EPC-vel, és ne riválisként lépjen fel.

Németh Zsolt szerint továbbá az ET-nek az elkövetkező időszakban hosszú távú feladata lesz, hogy szerteágazó eszközrendszerének segítségével támogassa a nyugat-balkáni országokat a jogállamisági normák kialakításában.

Az ukrajnai háború új lendületet adott a szomszédság- és bővítéspolitikának, ebben a folyamatban az ET kitüntetett szerepet játszhat

– hangsúlyozta.