A koronavírus-járvány, bár ma is minden napos problémát jelent, közel sem akkora mértékben befolyásolja az emberek életét, mint egy évvel ezelőtt, vagy januárban. Ez annak is köszönhető, hogy január végén az Európai Unió vezetése is úgy döntött, hogy lefújják az utazási korlátozásokat. Az erről szóló cikkünk az ötödik legolvasottabb külföldi anyag lett a VG.hu-n.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Addigra már a pandémia kezdett alábbhagyni, és az oltási kampánynak köszönhetően a védettség is fokozatosan nőtt, emiatt jutottak el odáig a tagállamok januárra, hogy enyhítsenek a korlátozásokon.

A tagországok megerősítették, hogy az érvényes EU digitális Covid-igazolvány birtoklása elvben elegendő kell legyen az utazáshoz a pandémia alatt

– szólt akkor a közlemény, ma pedig már tudjuk, hogy ezekre sincs immár szükség.