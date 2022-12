A rezsicsökkentés átalakítása az idén az egyik legfontosabb esemény volt, amely szinte minden magyart érintett valamilyen formában, még ha csak annyiban is, hogy mindenki bogarászni kezdte a számláit, hogy belefér-e az átlagfogyasztásba. Ennek megfelelően a Világgazdaság október végi cikke, amelyben a 2023-as gáz- és áramárak várható alakulásáról számoltunk be, az év 9. legolvasottabb magyar vonatkozású írása lett.

A kormány 259/2022. (VII. 21.) kormányrendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról rögzíti, hogy a rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálják, ennek első időpontja 2022. december 30. lett volna, de mint ismert: az energiaügyi miniszter már szerda éjjel bejelentette, hogy nem változnak az árak.

„A MEKH döntése szerint ebben a körben 2023 elejétől is a jelenlegiekkel megegyező árakat kell alkalmazni. A lakossági felhasználók tehát továbbra is a már megszokott ellenértékekkel találkoznak majd az új évben, az átlagfogyasztás alatt és felett sem lesz változás. A döntés a társasházakat vagy többgenerációs családi házakat, az állami és önkormányzati bérlakásokat is érinti – tájékoztatott a tárcavezető”

– írta közleményében Lantos Csaba.

Emlékeztetett arra, hogy

az átlagfogyasztás feletti lakossági áram- és gázárak jövő évi első megállapítási időszaka március helyett április végéig tart.

Tehát 2023 elején az eddigi gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli tarifákat. Mivel májusig a jelenlegi díjak maradnak érvényben, a családok a teljes fűtési szezonban azonos ellenértékekkel számolhatnak. Hozzátette: januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

