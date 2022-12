Az infláció emelkedése mellett a nyugdíjak helyzete is kiemelt téma volt 2022-ben. Nem csoda, hogy a Világgazdaság 11. legolvasottabb magyar vonatkozású cikke épp a rendkívüli, nyári nyugdíjemelés lett, amelyben kiszámolhatták az érintettek, hogy mennyivel is emelkedett a járandóságuk. Mint ismert: akkor az évben másodjára is megemelte a nyugdíjakat a kormány, 3,9 százalékkal.

Fotó: Shutterstock

Akkor még az előrejelzések 8,9 százalékos éves inflációval számoltak, azóta már tudjuk, hogy a háború és a szankciók miatt ez ennél jóval magasabb, ezért novemberben ismét emelt a nyugdíjak mértékén a kormány, akkor 4,5 százalékot, majd még abban a hónapban érkezett a 10 ezer forintos nyugdíjprémium is.

Januárban pedig még jobban megsegíti a nyugdíjasokat az állam, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök 15 százalékos nyugdíjemelésről döntött. Ez a korábbi várakozásoknál is nagyobb lett, az átlagnyugdíjak jelentősen nőnek januártól, amelyek mellé februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is, amely nagy segítség a nehéz időkben.

