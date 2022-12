Hosszú fejlesztési munka után megjelent a világ eddigi legfejlettebb chatbotja, a ChatGPT – írta meg a BBC. A bemutatása utáni kevesebb mint egy hétben egymillió felhasználó találkozott a mesterséges intelligencia eme legújabb változatával.

A kép illusztráció a chatbot jelenségről.

Fotó: Shutterstock

A ChatGPT-t szerdán tette nyilvánossá az OpenAI fejlesztőcsapat. A mesterséges intelligencia kutatásával foglalkozó csapat alapítói közé tartozott Elon Musk is. Az OpenAI figyelmeztetést adott ki a felhasználóknak, hogy

a chatbot egyelőre adhat problémás válaszokat, akár még elfogult viselkedésre is hajlamos lehet.

Hozzátették, hogy ennek ellenére azért volt fontos közzétenni ChatGPT-t, hogy a visszajelzések alapján a programozók tovább javíthassanak rajta.

Lelkesen várunk minden észrevételt és visszajelzést, hogy fejleszthessük a rendszert a munkánk során

– üzente az OpenAI. A ChatGPT nem a csapat első próbálkozása a tökéletes chatbot kifejlesztése terén. A fejlesztők GPT-sorozata a Generative Pre-Train Transformer rövidítése. A ChatGPT-ig úgy jutottak el, hogy egy korábbi verziót finomhangoltak emberekkel történő kommunikáción keresztül. Elon Musk állítása szerint a chatbotot a Twitterre is rászabadították, s a program a közösségimédia-platformról is tanult. Musk egyébként már nem tagja az OpenAI igazgatóságának. A milliárdos azt is elmondta, hogy a chatbot már nem fér hozzá a Twitter-adatokhoz.

A felhasználói visszajelzések az eső napokban meglehetősen jók voltak, sokakat lenyűgözött a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman egy tweetben közölte, hogy szerda óta több mint egymillióan beszélgettek a fejlesztésükkel.

ChatGPT launched on wednesday. today it crossed 1 million users! — Sam Altman (@sama) December 5, 2022

Próbálták sértésre ingerelni

A chatbot mesterséges intelligenciája képes rá, hogy válaszoljon a neki feltett kérdésekre, képes tartani magát a témához, elismeri a saját hibáit, elutasítja a nem megfelelő kérdéseket, és megkérdőjelezi a helytelen előfeltételeket. Egy technológiai hírportál arról számolt be a ChatGPT kipróbálása után, hogy a próbálkozásai ellenére nagyon nehéz elérni, hogy a chatbot sértő szavakat használjon.

A tabukerülő rendszer meglehetősen hatékony

– írta a Mashable újságírója, Mike Pearl. Azt is hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia esetenként hihetőnek tűnő, de helytelen válaszokat ad. Az OpenAI erre úgy reagált, hogy ha jobban korlátozzák az AI modelljét, akkor a chatbot megtagadná a feleletet azokra a kérdésekre, amelyekre nem tud helyesen válaszolni.

A BBC szintén tesztelte a ChatGPT-t. Azt írták, hogy az MI képes világosan és pontosan kifejezni magát angol nyelven.

Gondolod, hogy a mesterséges intelligencia egyszer átveszi majd az emberi írók munkáját?

– tette fel a kérdést a BBC újságírója a ChatGPT-nek.

Nem. Az MI-rendszerek, mint én, segíthetnek a beíróknak javaslatokkal és ötletekkel, de végső soron az emberi beírókon múlik, hogy megalkossanak egy végterméket

– válaszolta az MI. A chatbot arra a kérdésre, hogy milyen társadalmi hatásai lesznek a hozzá hasonló mesterséges intelligenciák elterjedésének, nem tudott válaszolni. A program szerint

ezt nehéz megjósolni.

Az Űrodüsszeia kifogott az MI-n

A BBC-vel folytatott beszélgetésben a chatbot egyetlen kérdésre nem tudott felelni. A újságíró azt kérdezte a géptől, hogy mit gondol a 2001: Űrodüsszeia című filmben látható mesterséges intelligenciáról, HAL-ról. A chatbot erre egy hibaüzenetet dobott vissza.

A mesterséges intelligencia egy másik területe, a gépi tanulás nagyfokú fejlődésen ment keresztül az orvosi diagnosztika terén is: algoritmusaik segítségével valós képet kaphatunk a páciens egészségi állapotáról, ami elősegíti a hatékony kezelési módszer megtalálását.

A chatbot hangja

Nem a ChatGPT az első chatbot, amelyet publikusan tesztelnek a cégek.

Az OpenAI mesterséges intelligenciája előtt viszont általános probléma volt, hogy a chatbotok sértőn vagy becsmérlő módon kezdtek kommunikálni a felhasználókkal.

Ennek főleg az az oka, hogy a legtöbb hasonló MI-t ráengedték a fejlesztők az internetre, hogy onnan tanulják az emberi kifejezéseket. Emiatt viszont a legrosszabb emberi szokásokból is tanultak a programok.

A Facebook anyavállalata, a Meta által fejlesztett BlenderBot3 egy teszten elkezdte erősen kritizálni Mark Zuckerberget. A Microsoft 2016-ban a Tay nevű MI-alapú chatbotot a Twitteren tette közzé, azonban a program sértegetni kezdte a felhasználókat.

Az OpenAI chatbotja előtt a Google Lamda nevű mesterséges intelligenciája annyira élethű volt, hogy egy tesztelője arra a következtetésre jutott, hogy a program egy érző értelmes lény, akinek alapvető jogokat kell biztosítani – erről a Magyar Nemzet cikkében olvashatnak.

A chatbotok jelentette kockázatok

Számos olyan vélemény van, amely szerint az egyre fejlettebb chatbotok több kockázatot jelentenek, mint hasznot. Például egy tökéletes mesterséges intelligenciával felszerelt chatbot feleslegessé teheti az újságírók munkáját azzal, hogy megírja a cikkeket az internetről gyűjtött információk alapján. Ez viszont teret enged az állandó dezinformációnak, és más etikai aggodalmakat is okoz. Például elképzelhető enne, hogy az MI elkezd tökéletes álláspályázatokat, iskolai dolgozatokat vagy egyéb kérelmeket írni. Emellett az se biztos, hogy az MI képes lesz tiszteletben tartani a szerzői jogokat, és az internetről olyan adatokat használ fel, amelyekhez nem lenne joga.