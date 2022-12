Másfél évvel ezelőtt mutatta be a Netflix két Rubik-kocka bajnokról szóló 40 perces dokumentumfilmjét. Az IMDb tízes skáláján 7,4-es értékelést kapott, míg a szintén mértékadó Rotten Tomatos szerkesztői 100, nézői 85 százalékot adtak neki. A cnet.com éppen karácsony előtt néhány nappal írta azt, hogy minél több embernek kellene megnéznie.

A történet dióhéjban: a lett és litván felmenőkkel rendelkező ausztrál Feliks Zemdegs 2008 áprilisában, 12 éves korában vásárolja meg első Rubik-kockáját, miután YouTube-videókat nézegetve ő is kedvet kap a kirakásához. Miközben egy átlagos embernek három órába is beletelhet, júniusban már 20 másodperc alatt (19.73) sikerül neki, egy évre rá viszont már 13.74-gyel nyer versenyt Új-Zélandon. Onnantól kezdve aztán nincs megállás: két kézzel, eggyel, kötött szemmel – sorra dönti a világcsúcsokat. 2010 után már nemcsak Ausztráliában, hanem az Egyesült Államokban is ismerik a nevét, később a brit Guardian is ír róla.

Fotó: Peter Charlesworth / GettyImages

Zemdegs egyeduralmát végül egy amerikai töri meg, Max Park, akit gyerekkorában az autizmus egyik legsúlyosabb formájával diagnosztizáltak. Az orvosok azt mondták róla, élete végéig felügyeletet igényel majd, a szülők ekkor összetörnek. A legnagyobb kihívást Max motorikus képességei jelentik nekik, pontosabban azok fejletlensége, ezért édesanyja, Miki próbaképpen elővesz egy Rubik-kockát, amely – mint később kiderül – megváltoztatja fia életét. Max rövid idő alatt elsajátítja a gyorskockázás csínját-bínját, tehetsége olyannyira nyilvánvaló lesz, hogy benevezik egy versenyre. Ott már a sorban állás során csoda történik, a fiú nemcsak türelmesen vár, hanem figyeli versenytársait, utánozza őket. A sztori aztán előbb Zemdegs és Park megismerkedésében, majd barátságában, végül rivalizálásában csúcsosodik ki, Max ráadásul le is győzi példaképét, Felikset, sőt 5 másodperc alá viszi a világrekordot. Habár a film bővelkedik „ütős” pillanatokban, de nemcsak érzelmileg hat a nézőkre, hanem sokan kedvet is kaptak tőle a kockázáshoz, a forgalmazóknak így aztán különösen jót tett.

A gyerekeken nem spórolnak a családok, töretlen a forgalom a játékboltokban A legkisebbek nem fogják a bőrükön érezni a válságot idén karácsonykor, annak ellenére sem, hogy a játékok 20-30 százalékkal drágultak a tavalyi árakhoz képest.

Magyarország legnagyobb játékbolt-hálózata,

a 2021-ben 14 százalékos növekedés mellett 16,031 milliárd forint bevételt realizáló Regio Játék például 50 százalékkal megnövelte belőle az eladások számát az elmúlt egy évben.

Noha a tavalyi esztendő során eladott hétmillió darabból döntően társasjátékot, Legót és kreatív játékot vásároltak, a Világgazdaságnak írt válaszában a cég úgy fogalmazott, a Rubik-kocka népszerűsége továbbra is töretlen, az egyik legjobban értékesíthető Spinmaster-termék. Rengeteg turista szuvenírként viszi haza, egész évben jól fogy, karácsony előtt pedig különösen.

Fotó: Cate Gillon / GettyImages

Világszerte több mint 450 millió darabot gyártottak az egykori budapesti építészmérnök, Rubik Ernő találmányából. Talán nincs is még egy olyan játék, amelynek globálisan ekkora befolyása lenne. Barátságok szövődtek miatta, egyesületek, klubok szerveződtek köré, kihatott a művészetre, a kultúrára, de nyomott hagyott az iparban és a technológiában is. Éppen ezért a Regionál is kifejezetten nagy belőle a felhozatal:

a 2x2-es Rubik-kocka 3995 forint,

a 3x3-as 5995,

a 4x4-es 9995,

az 5x5-ös 13 995.

Kapcsolódó termékként logikai, ügyességi és társasjátékot is lehet kapni a kockából, de van éjszakai égbolt-kivetítő készlet is.

Rubik már korán eladta a jogot a magyar anyanyelvű, ám brit származású Tom Kremernek, aki aztán nagyon kaszált vele. A feltaláló is meggazdagodott ugyan, de korántsem annyira, mint mások.

Két évvel ezelőtt aztán a kanadai Spin Master játékgyár 50 millió dollárért, vagyis akkori árfolyamon több mint 15 milliárd forintért megvásárolta a Londonban bejegyzett Rubik’s Brand Limitedet

– ám hogy mekkora volt Rubik Ernő részesedése, továbbra sem tudni...