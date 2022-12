Tíz díjkategória, köztük a legjobb nemzetközi film- és dokumentumfilm-kategória rövidlistáját hozta nyilvánosságra az amerikai filmakadémia, ebből a mezőnyből kerülnek ki januárban Oscar-jelöltek – számolt be róla a The Hollywood Reporter. A bejelentés szerint olyan produkciók kerültek közelebb az Oscarhoz, mint a Top Gun: Maverick, a Fekete Párduc 2., az Avatar: A víz útja, valamint Lady Gaga, Taylor Swift és Rihanna Oscar-esélyei is megerősödtek.

Fotó: Featureflash Photo Agency

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szerdán ismertette 10 Oscar-kategória – a legjobb nemzetközi film, dokumentumfilm, smink és haj, filmzene, eredeti filmdal, hang, látványeffektus, kisjátékfilm, rövid dokumentumfilm és rövid animációs film – rövidlistáját, amelyről a jelöltek és márciusban a 95. Oscar-gála győztesei is kikerülnek.

A nemzetközi film kategóriában Magyarország a Blokád című filmmel nevezett a díjra, de a produkció nem került be a válogatásba.

Az idén nevezett 92 alkotás közül kiválasztott, Oscar-jelölésre esélyes 15 produkció között szerepel Alejandro Gonzalez Inarritu Bardo című filmje, a dán Szent Pók, a német Nyugaton a helyzet változatlan, a francia Saint Omer, az osztrák Fűző, a lengyel EO, a kambodzsai Return to Seoul, a dél-koreai A titokzatos nő, az ír The Quiet Girl, a marokkói Le bleu du caftan, a svéd Fiú a mennyből, a belga Közel és az Argentina, 1985 című argentin alkotás. Először jutott a rövidlistára ebben a kategóriában pakisztáni produkció, a Joyland, Indiából pedig húsz év óta szintén először juthat a jelöltek közé film, Pan Nalin Last Film Show című drámája.

A dokumentumfilmes rövidlistára többek között Laura Poitras velencei díjnyertes alkotása, az All the Beauty and the Bloodshed, Brett Morgen David Bowie-filmje, a Moonage Daydream, Daniel Roher Navalny című, az orosz ellenzéki politikusról készült produkciója és a több díjat elnyert A szerelem tüze című, vulkanológusokról szóló doku is felkerült. A technikai kategóriák rövidlistáin az év több szuperprodukcója, köztük a Top Gun: Maverick, az Avatar: A víz útja vagy a Fekete Párduc 2. is képviselteti magát. A legjobb eredeti filmdal mezőnyében szerepel a Top Gunból Lady Gaga Hold My Hand, az Avatarból The Weekend Nothing Is Lost és Rihanna Lift Me Up című dala is a Fekete Párduc 2.-ből.

Fotó: Walt Disney Studios Motion Pictures / AFP

A kategóriák szűkített listáit többnyire az adott kategória filmes ágazatának tagjai határozzák meg, bár a válogatás ágazatonként eltérő: van, ahol bizottságok döntenek, máshol a produkciók megtekintését vállaló tagok szavazhatnak. Az Oscar-jelöléseket az összes díjkategóriában január 24-én hozzák nyilvánosságra, a 95. díjátadó gálát március 12-én rendezik.