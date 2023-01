A BMW bemutatott a Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n (CES) egy pár koncepcióautót, amelyek megmutatják, hogyan reagálhatnak a jövő autói a tulajdonosaik hangulatára – számolt be a CNN.

Fotó: Getty Images

A BMW a két alapvetően egyforma kinézetű autót az i Vision Dee koncepciójának keretében mutatta be.

Az autó egyik változata szó szerint színváltó karosszériaelemekkel rendelkezik.

A BMW tavaly a CES-en bemutatott egy „színváltó” koncepcióautót, amely azonban csak a szürke különböző árnyalataira változott. Az új i Vision Dee a teljes színpalettán keresztül változtatja meg a színét, és a karosszéria különböző részei egyszerre különböző színekre váltanak, még az autó négy kereke is.

Az idei i Vision Dee koncepció abban is eltér, hogy a jármű belső felületének a színe is megváltozik a vezetők és az utasok interakciója hatására. Még a külseje, az autó eleje, a fényszórók körüli terület és a „rács” – amely ezen az autón valójában egy kijelzőpanel – is különböző formákat és árnyalatokat mutathat, az emberi arckifejezéshez hasonlóan.

A BMW szerint az autó különböző hangulatokat vagy reakciókat mutathat, például jóváhagyást, boldogságot vagy megdöbbenést is „kifejezhet” a színéivel.

Fotó: Getty Images

Az autó természetesen head-up kijelzővel is rendelkezik, de az i Vision Dee koncepcióban a kijelző az egész szélvédőn átnyúlik. A márka a közlése szerint ezt a különleges tulajdonságot 2025-től kívánja bevezetni a tényleges sorozatgyártású járművekbe. A többi head-up kijelzőhöz hasonlóan a vetített képek tartalmazhatnak navigációs jelzéseket vagy több érintőképernyős felületet, amelyek általában átlátszók.

A szélvédőn és az ablakon megjelenő tartalom típusát az alapvető vezetési információktól a rajzfilmfigurákig a műszerfalon lévő csúszka segítségével lehet vezérelni. Fizikai vezérlés vagy állandó érintőképernyő helyett a Mixed Reality Slider – vegyesvalóság-csúszka, ahogy a BMW nevezi – a műszerfalra vetül, miközben a felületen lévő érzékelőket az utasok a kezükkel működtethetik.