A miniszterelnök tilthatja ki Károly koronázásáról Harry herceget

Hatalmas botrány kezd kibontakozni az angol királyi család körül: nem tudni ugyanis, hogy Harry herceg megjelenik-e majd apja koronázásán.

Fotó: Oli Scarff / AFP

A hercegnek az etikett szerint nincs semmilyen hivatalos funkciója a szertartáson, de vendégként természetesen jelen lehetne, ha meghívnák.

A kérdés csak az: ki meri majd bevállalni, hogy eltiltja az eseménytől Harry herceget?

A tékozló fiút ugyanis sem a családja, sem a britek nem szeretnék a koronázási szertartáson látni. Ahhoz viszont, hogy valóban ne is jelenjen ott meg, valakinek hivatalosan közölni kell vele, hogy nem látják szívesen. Erre két lehetőség van: vagy maga Károly király tiltja el saját fiát, vagy pedig Rishi Sunak miniszterelnök.

Az utóbbira a Churchill-precedens óta van lehetőség: 1953-ban az akkori brit miniszterelnök, nevezetesen Winston Churchill, közölte VIII. Eduárddal, hogy nem látják szívesen Erzsébet királynő koronázásakor, ezzel megoldva a mostanihoz hasonló, kényelmetlen szituációt.

A jelenlegi kínos helyzetben pedig egymásra mutogatnak a hatalmi ágak: a kormány szerint a királynak kellene lépnie, míg a király számára kifejezetten kellemetlen lenne saját gyermekének eltiltása a koronázástól, így kerülhet a felelősség súlya végül Sunak miniszterelnökre, aki kénytelen lenne elvinni a konfliktust a hátán.

Harry herceg azóta persona non grata, hogy évekkel ezelőtt megszakította a hivatalos kapcsolatot a családdal, állítása szerint a család kirekesztő hozzáállása miatt, amelyet feleségével, a színésznőből lett hercegnével, Meghan Markle-el szemben tanúsítottak. Harry azóta, ha ez lehetséges egyáltalán, még inkább szította a konfliktus tüzét a család és személye közt:

nemrég megjelent életrajzi könyvében például azt állította, bátyja, Vilmos herceg egyszer fizikailag megtámadta őt, és a médiának is hazugságokat szivárogtatott ki Harry herceg feleségéről.

A koronázással kapcsolatos helyzetet tovább bonyolítja, hogy Harry herceg nemrég azzal is előállt, hogy 25 tálib harcost ölt meg katonakorában, akikre nem is mint emberekre tekintett, és tekint most sem, csak mint sakkbábukra, akiket levett a küzdőtérről. Emiatt szópárbajba keveredett a tálibokkal, és a királyi család jogosan tart a Harry herceg esetleges jelenlétéből adódó extra biztonsági kockázatoktól, vagyis a tálibok fenyegetésétől.

A királyi család etikettszakértői szerint mindezen kockázaton felül Harry herceg jelenléte elvonná a figyelmet apja koronázásáról is, ami szintén nemkívánatos fejlemény, a koronázás ugyanis kizárólag a királyról kell hogy szóljon.