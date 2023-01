Letaszították a trónról a mellnagyobbítást, mint a legnépszerűbb plasztikai műtétet, a Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebész Társaság (ISAPS) adatai szerint

immár a zsírleszívás került az első helyre.

Mindez annak is köszönhető, hogy a mellműtétekhez használt implantátumokról az a hír járja, hogy rákot okozhatnak. A felesleges zsír eltávolítása immár az összes esztétikai plasztikai műtét 14,8 százalékát adja, a mellnagyobbítás aránya 13 százalékra esett.

Fotó: A. Noor

Ez természetesen még így is őrületesen nagy szám, tekintve, hogy 2021-ben több mint 30 millió beavatkozást végeztek el világszerte, csaknem ötödével többet, mint egy évvel korábban. A plasztikai sebészet tehát hamar túllendült a koronavírus-járvány okozta válságon. 2017-hez képest 2021-ben 33 százalékkal volt több sebészeti beavatkozás, míg a sebészeti beavatkozást nem igénylő szépészeti eljárások – például ajakfeltöltés, botox, satöbbi – száma több mint 54 százalékkal nőtt.

Fotó: Peakstock / Science Photo Librar

A mellnagyobbítások száma egyébként fél százalékkal szintén nőtt, ám jóval nagyobb arányban emelkedett azok száma, akik kivetetnék implantátumaikat a ráktól való félelem miatt.

A legnépszerűbb plasztikai beavatkozások között még továbbra is megtalálhatók az orr- és hasműtétek, de egyre népszerűbbek – meglepő módon különösen a férfiak körében – a szemhéjműtétek is a CNN cikke szerint.

A legtöbb beavatkozást még mindig az Egyesült Államokban végzik, az összes műtét több mint negyedét, ahogy Amerikában van a legtöbb plasztikai sebész is, nagyjából hétezren végeznek hivatalosan műtéteket. A dobogón az Államok után Brazília és Japán következik. Egyre népszerűbbek a megfizethető országok is: Törökország, Kolumbia, Mexikó és Thaiföld is nagyot ugrott az elvégzett műtétek számának rangsorában.