Egy amerikai start up, a Shift Robotics megalkotott egy olyan eszközt, amely a saját cipőre erősítve 250 százalékkal is megnövelheti a járási sebességet, így az átlagnál akár háromszor gyorsabban, 11 kilométer per órával is lehet sétálni – írja az Euronews.

Fotó: shiftrobotics

A találmány a Holdjáró (Moonwalkers) nevet kapta. A neve onnan lehet ismerős, hogy a néhai amerikai énekes, Michael Jackson szinte utánozhatatlan lépéskombinációját is így hívták. A pánttal ellátott kiegészítő leginkább a görkorcsolyához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy nem szabadonfutó, vagyis nem veszítjük el vele az egyensúlyunkat. Másik előnye, hogy algoritmus, pontosabban mesterséges intelligencia vezényli a mozgást, tehát csak akkor indul be, amikor a használója is. Tíz lépés alatt kialakul a rutin. A zárolás funkciónak köszönhetően még lépcsőzni is lehet vele, sőt lejtmenetben magától lelassít. A cég hangsúlyozza, nem igényel semmilyen készséget, képzettséget, hiszen ez csak sétálás, azzal az eltéréssel, hogy a beépített apró villanymotorok nyolc kereket hajtanak.

Az ötlet a Shift Robotics vezérigazgatója, a Pittsburgh-i Csang Hszün-csie fejéből pattant ki, aki munkába menet majdnem balesetet szenvedett a robogójával.

„Ekkor feltettem a kérdést: miért nem járok soha gyalog munkába? Meglepő, de sokan nem sétálnak, holott az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód: egyszerű, kényelmes, ráadásul a környezetet sem károsítja” – mondta, majd hozzátette, csak az a baj vele, hogy lassú és nem elég hatékony. A Holdjáróval azonban mindkét problémát orvosolni tudja.

Fotó: shiftrobotics

Sugárhajtás-mérnökökkel, robottechnikusokkal, tornacipő-tervezőkkel közreműködve Csang Hszün-csie és társai már egy ideje azon dolgoznak, hogy megalkossák a világ leggyorsabb cipőjét.

A Holdjáró 1399 dollárba, azaz több mint 526 ezer forintba kerül, az előrendeléséhez 50 dollár (18 820 forint) foglalót kérnek. Kereskedelmi forgalomba a nyáron kerül.