Megnyitották a látogatók előtt vasárnap reggel a Szent Péter-bazilikában a pápáknak szentelt kriptát, ahova csütörtökön eltemették a december 31-én elhunyt XVI. Benedek nyugalmazott pápát.

XVI. Benedek temetése (Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

XVI. Benedek sírját egyszerű fehér márványlap fedi. A carrarai márványból készült sírlapon a latin Benedictus PP XVI felirat olvasható. A monogram a Pontifex pontificium kifejezés rövidítése, amelyet a pápák saját címként használnak. XVI. Benedek, aki 2005 és 2013 között volt a római katolikus egyház feje, visszavonulása után sem mondott le róla.

A sírkő alsó részén a görög Krisztus szónak a keresztény ikonológiában használt szimbóluma látható, vagyis egy P és egy X betű egymásba illesztve.

A sírkő feletti falat egy reneszánsz dombormű díszíti, melyen Szűz Mária karjában tartja a gyermek Jézust, két oldalán angyalokkal. A január 5-én eltemetett XVI. Benedek sírja a bazilika altemplomában, az úgynevezett grottákban található, ahova többek között a főoltár oldalától lehet lejutni.

A kripta a pápák hagyományos temetkezési helye: korábbi vatikáni bejelentés szerint XVI. Benedek választotta ki magának a sír helyét, és ott nyugszik, ahol korábban XXIII. János és II. János Pál pápa, akiknek porait szentté avatásuk után a bazilika kápolnáiba helyezték át. Az altemplom azon pontjáról van szó, amely a legközelebb esik a Szent Péter apostolnak tulajdonított sírhoz, amely pont a főoltár alatt található.

Kilenc órakor nyitották meg a kriptát, ahova akárki lemehet, miután bejutott a bazilikába. Nem kell külön foglalás vagy jegy XVI. Benedek sírjához.

Nincsen külön sor sem, a látogatóknak ugyanazt az útvonalat kell követni, mint a bazilikába való bejutáshoz.

A sírnál a hívők megállhatnak egy rövid imára, és virágot is elhelyezhetnek. Az MTI tudósítója helyszíni jelentése szerint a hívők már kilenc óra előtt sorban álltak a bazilikába való bejutáshoz, hogy elsőként róhassák le kegyeletüket a sírnál. Voltak közöttük olyanok, akik nem tudtak részt venni a ravatalozáson vagy a temetésen, mások a temetésen is ott voltak, de a sírnál is imádkozni akartak.

XVI. Benedek ravatalához több mint 195 ezren járultak három nap alatt.

Temetésén ötvenezren vettek részt.