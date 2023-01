Az üzemanyagok árának alakulása érthető módon azóta ismét kiemelt téma, hogy december elején megszűnt a hatósági árstop. Így minden hétfőn és szerdán több tízezren kutakodnak az interneten fellelhető információk között azzal kapcsolatban, hogy miként változnak az árszabások. Nem csoda, hogy a héten a legtöbben arra a cikkünkre voltak kíváncsiak, amelyben azt írtuk: visszavonulót fújtak a kereskedők, már engednek az üzemanyagok árából, miután az árstop kivezetésével jelentősen megnövelték árrésüket.

A benzin ára szerdán bruttó 12, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal lett alacsonyabb, majd ezt pénteken újabb áresés követte: akkor négy, illetve kilenc forinttal csökkentek a literenkénti árak.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Csollány családjának kálváriája

Ellentmondásos információk jelentek meg a héten az alig egy évvel ezelőtt elhunyt olimpiai bajnok, Csollány Szilveszter családjának házával kapcsolatban. Előbb megjelent a sajtóban, hogy a néhai sportoló özvegye a Magyar Tornaszövetségtől és Orbán Viktor miniszterelnöktől is levélben kért segítséget, mert állítólag nem tudja fizetni házuk törlesztőrészleteit. Később azonban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) is kiadott egy közleményt, amely fordulatot hozott a történetbe. A MOB közlése szerint minden tőlük telhető jogi és egyéb segítséget megadnak a tornász olimpiai bajnokunk családjának is. Hozzátették, hogy a jogászokkal és a családdal való egyeztetés után azt az információt kapták, hogy nincs folyamatban végrehajtás, a követelés rendezésére minden lehetőség megvan. A család és a MOB a továbbiakban nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

A Vodafone-ügy

A hét vezető gazdasági híre volt a Vodafone magyar felvásárlása. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn jelentette be, hogy a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., a 4iG Nyrt. leányvállalatként működő Antenna Hungária Zrt., valamint a Vodafone Europe BV aláírta a megállapodást a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. megvásárlásáról. A nagy érdeklődést kiváltó ügy természetesen elsősorban a Vodafone ügyfeleit érdekelte, és bár a cég nem adhatott információkat az üzletről, a Világgazdaságnak igyekezett nyugtatni a kedélyeket. Lapunknak küldött közleményében a társaság kiemelte, hogy üzletmenete zavartalan és folyamatos, a szolgáltatásai teljes mértékben, a megszokott magas minőségben, folyamatosan működnek. A vállalat hozzátette, továbbra is elkötelezett a kiváló ügyfélélmény és Magyarország digitális fejlesztése mellett.

Ronaldo csak anyagilag járt jól átigazolásával

Bár Cristiano Ronaldo a Szaúd-Arábiába való igazolása utáni sajtótájékoztatón próbálta védeni döntését, és kiemelte: ezzel nem ért véget a karrierje, már a játékkészítők is úgy látjuk, hogy bealkonyult a portugál klasszisnak. A legutóbbi FIFA-epizódban a portugál klasszis még a rendkívül magasnak számító 90-es pontszámot kapta az alkotóktól, azonban az Eurogamer úgy tudja, hogy

a FIFA 23-ban az EA azóta lerontotta Ronaldót, és már csak 88 ponttal szerepel.

Ez 2007 óta a legrosszabb értékelése. A szaklap szerint Ronaldo rontott pontszámait azzal lehet magyarázni, hogy a portugál sztár rosszul teljesített a 2022-es katari világbajnokságon, illetve az sem segített a renoméján, hogy a Manchester Unitedtől távozva az al-Nasszr csapatához igazolt.