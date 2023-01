Egyetlen szakmában sem várható, hogy hirtelen tömegesen veszítenék el az állásukat a dolgozók, hiába nyer egyre nagyobb teret magának a mesterséges intelligencia. Legalábbis így látja Hortobágyi Ágoston digitális stratéga, aki a legújabb, forradalmi technológiáról, a ChatGPT-ről is beszélt a Növekedés.hu-nak.

Fotó: Shutterstock

A lapnak adott interjújában Hortobágyi kiemelte: a technológia folyamatosan fejlődik, változik, a ChatGPT pedig jelen pillanatban a legfejlettebb mesterséges intelligenciának tűnik. Hortobágyi szerint az új MI megjelenése olyan mérföldkő lehet a fejlődésben, mint amikor Steve Jobs 2005-ben bemutatta a legelső iPhone-t.

Azóta az emberiség hozzászokott ezekhez az eszközökhöz, még ha eltérően is használjuk őket. Hasonló lesz ez a mesterséges intelligenciával is, „el kell gondolkozni arról, hogyan és mire fogjuk használni a mesterséges intelligenciát, miközben azt is látni kell, hogy maga a társadalom, de még az egyes egyének sincsenek még erre felkészülve erre, ahogy az egész digitalizációra sem vagyunk érettek” – véli Hortobágyi.

Márpedig tényleg fel kell készülni a technológia fejlődésére, hiszen az rohamléptékű: a stratéga szerint tavaly 136 milliárd dollárra értékelték a globális MI-piacot, az előrejelzések szerint pedig 2030-ra – vagyis alig 8 év alatt – ez az összeg elérheti a 1581 milliárdot.

Hortobágyi kitért arra is, hogy Magyarország a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató szerint 2022-ben a 27 uniós tagállam közül a 22. helyen állt, minden téren az EU-átlag alatt teljesít. Ennek ellenére itthon is vannak előrelépések, Debrecenben is nemrég szuperszámítógépet adtak át, de ennek ellenére még bőven van hova felzárkózni. .