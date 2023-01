Nincs esély arra, hogy bárkit is életben találjanak a vasárnapi nepáli repülőgépszerencsétlenség áldozatai közül – mondta el hétfőn egy helyi illetékes az AFP francia hírügynökségnek.

Eddig 68 holttestet találtunk meg, és még négy embert keresünk. Imádkozunk a csodáért, de annak az esélye, hogy bárkit is életben megtaláljunk, gyakorlatilag nulla

– nyilatkozott Tek Bahadur KC körzeti vezető.

Fotó: AFP

Hétfőn a mentőegységek megtalálták a repülőgép fedélzeti adatrögzítőjét és a pilótafülke hangrögzítőjét is. A fővárosból, Katmanduból induló ATR-72 típusú repülőgép vasárnap zuhant le 72 emberrel a fedélzetén, nem sokkal az előtt, hogy leszállt volna Pokharában. Nepálban a tragédia miatt hétfőre nemzeti gyásznapot hirdettek.

A nepáli repülőgép utolsó pillanatait az egyik utas közvetítette a Facebook Live-on – olvasható a Daily Mail cikkében.

A felvételt állítólag egy Sonu Jaiswal nevű indiai férfi készítette, a videón az látszik, hogy az utasok mosolyogva utaznak, ahogy a gép házak felett repül. A Yeti Airlines logója is látszik a férfi válla fölött, és egy nepáli biztosítási hirdetés is az előtte lévőn tálcán. A Times of India beszélt Jaiswal unokatestvérével, aki megerősítette, hogy a 29 éves férfi a gép fedélzetén utazott. Egy utazó blogger bejegyzést töltött fel az utazásáról, néhány pillanattal azelőtt, hogy a gép lezuhant. Egy képet készített magáról a repülőgépen azzal a szöveggel, hogy „Go to Nepal”. A katasztrófáról más is készített videófelvételt egy háznak az erkélyéről.