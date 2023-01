Mel Gibson idén tavasszal kezdi el forgatni 2004-es, A Passió című (The Passion of the Christ) filmjének folytatását. A 67 éves ausztrál színész-rendező korábban többször is beszélt arról, hogy tervben van a másokik rész is. A Krisztus szenvedése: Feltámadás forgatása a hírek szerint 2023 tavaszán indul el.

Visszatér egy legendás film: hamarosan kezdődik A passió második részének forgatás

A Newsmax értesülései szerint Jim Caviezel visszatér Jézus szerepében, míg Mel Gibsonismé rendezőként tér vissza a produkcióba.

A Passió világszerte 612 millió dollárt (több mint 231 milliárd forint) hozott a konyhára, miközben igen alacsony költségvetésből, mindössze 30 millió dollárból (több mint 11 milliárd forint) készült.

Ez lett a valaha volt legtöbb bevételt hozó R-kategóriás (azaz gyermekek számára nem ajánlott tartalomként megjelölt) film az Amerikai Egyesül Államokban.

Habár a film pénzügyileg hatalmas siker volt, Mel Gibson és csapata a számos negatív kritikát is kapott miatta. Ezek egy része a túlzott erőszak miatt bírálta az alkotást, míg mások azt állították, hogy a film túl drámaian eltért a forgatókönyv alapjául szolgáló bibliai történettől.

Egyes nézők antiszemitizmussal is megvádolták a művet.

Hivatalos források egyelőre nem erősítették meg azt, hogy a 2004-es film sztárjai, azaz a Jézust alakító Jim Caviezel és Mária Magdolnát játszó Monica Bellucci visszatérnek-e a szerepükbe.

Gibson még 2016 szeptemberében erősítette meg először, hogy megkezdődtek a 2004-es film folytatásának munkálatai.

Forgatókönyvíróként az a Randall Wallace csatlakozott a stábhoz, aki A rettenthetetlen című filmnél is hasonló pozícióban dolgozott.

Ez egy nagyon nagy és erős téma, alaposan körül kell járni, hogyan csináljuk. Nem elég egyszerűen csak visszaadni, hiszen mindenki tudja, mi történt

– magyarázta egy interjúban Mel Gibson.

Randall Wallace szintén várja már, hogy a projekten dolgozhasson.

A Passió csak a kezdet. Még rengeteg történetet kell elmesélnünk

– nyilatkozta a The Hollywood Reporternek a forgatókönyvíró.

Hozzátette, hogy a rajongóktól kapott pozitív fogadtatás is ösztönzőleg hat rájuk.

Az evangélikus közösség a Passiót tartja a legnagyobb hollywoodi filmnek, és folyamatosan azt mondták nekünk, hogy szerintük a folytatás még sikeresebb lesz – mondta Wallace.

A 2004-es siker óta Mel Gibson sokszor főleg a magánéletével került címlapokra. Szakításairól és alkoholizmusáról szóltak a hírek – utóbbit végül sikerült legyőznie. A sztár rendezői karrierje A fegyvertelen katona (Hacksaw Ridge) című filmmel lendült fel újra, amellyel 2017-ben Oscar-díjra és Golden Globe-díjra is jelölték őt a legjobb rendező kategóriában.