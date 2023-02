BAFTA-díjat kapott az első nagyjátékfilmjéért a skót rendező, Charlotte Wells. A díjat a Volt egyszer egy nyár (Aftersun) című filmje hozta össze neki, amelyet három kategóriában is jelöltek a díjátadón. Wells a brit író, rendező vagy producer kiemelkedő debütálása kategória első helyét nyerte el.

Fotó: AFP

A Volt egyszer egy nyár más nemzetközi szemléken is remekelt. A 2022-es cannes-i filmfesztiválon elnyerte a francia zsűri díját. A BIFA-n hatalmas sikert aratott, ugyanis 16 jelölésből hetet váltott díjra, köztük a legjobb brit független film, a legjobb forgatókönyv, a legjobb rendező, a legjobb operatőr, a legjobb vágás és a legjobb zene kategória díját.

A film az Oscar-versenyben is érdekelt lesz. A filmesek legrangosabb díjátadóját március 12-én rendezik Los Angelesben. A Volt egyszer egy nyárban nyújtott alakításáért az ír színész, Paul Mescal esélyes a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszoborra. Mescal azonban kemény riválissal néz szembe, hiszen a jelöltek között szerepel Brendan Fraser is, aki A bálna című drámában szállított rendkívül erős alakítást. A bálna egyébként három kategóriában érdekelt az Oscaron. Jelölést kapott a legjobb férfifőszereplő kategória mellett a legjobb női mellékszereplő és a legjobb smink és frizura kategóriákban is.

A BAFTA legnagyobb győztese

A 76. BAFTA-gála legnagyobb győztese a Nyugaton a helyzet változatlan című első világháborús dráma. Edward Berger Netflixre készült filmje 14 jelölést kapott a díjátadóra, és hetet szoborra is váltott. A BAFTA-díjat általában az Oscar előszobájának is szokták tekinteni, tehát Berger filmje az esélyesek között szerepel a március 12-én rendezett gálán is.

A Nyugaton a helyzet változatlan nyerte a legjobb film, a legjobb nem angol nyelvű film, a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb eredeti filmzene, a legjobb hang és a legjobb fényképezés díját. Ez lett a BAFTA történetének legtöbbször díjazott nem angol nyelven forgatott filmje.