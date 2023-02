A The Last of Us sorozatot idén január közepétől vetíti az HBO, amit a 2013-as ban debütált, azonos nevű videójáték alapján készítették. Ez a csatorna első játékon alapuló sorozata. Ugyan csak néhány részt láthattak a nézők, az IMDb-n 9 pont felett áll, egyelőre a kritikusok és a nézők is kedvelik. Azonban a korábbi videójátékos filmek és sorozatok gyakran okoztak csalódást.

Az első videójátékon alapuló élőszereplős film az 1993-ben bemutatott Super Mario Bros. volt, ami teljes kudarcot vallott: sem a közönség, sem a kritikusok nem szerették és pénzügyileg is megbukott. Azonban az évek során kialakult egy kisebb rajongótábora, így képregényként megjelent a folytatása 2012-ben. Az 1994-es Double Dragon – magyarul A Medál hatalma néven jelent meg – is a rossz alkotások sorát erősítette.

A szintén 1994-es, látványos harcjelentekben gazdag Street Fighter 35 millió dollárból készült el és közel 100 millió dollárt termelt.

Nyereséges lett az egy évvel később megjelent Mortal Kombat is, ami 122 millió dollárt hozott a készítőknek. Ennek folytatásai viszont nagyot buktak. A legújabb, 2021-es film pénzügyileg megtérült, bár a a nézők vegyesen fogadták. Az Angelina Jolie főszereplésével készült, 2001-ben mozikba kerülő Tomb Raider megosztotta a nézőket, viszont pénzügyileg megérte: a 115 millió dollárba kerülő film 274 millió dollárt termelt, így folytatása is készült Az élet bölcsője néven. Erre 95 millió dollárt költöttek és 160 millió dollárt hozott a készítőknek, így ismét nyereséges lett.

Viszont Angelina Jolie nem akart többé Tomb Raider szerepébe bújni, ezért nem készültek további részek. Öt évvel ezelőtt egy teljesen újragondolt Tomb Raider film jelent meg a mozikban, ami megint megosztotta a nézőket, bár anyagilag újfent megérte a készítőknek. Az elmúlt húsz évben sorra készültek a megkérdőjelezhető minőségű, a kritikusok és az emberek által sem kedvelt (Doom, Assassin's Creed, Hitman, Max Payne stb.) filmek, amik többnyire veszteséget termeltek.

Voltak vállalható alkotások is, mint például a Warcraft: A kezdetek vagy a Perzsia hercege: Az idő homokja. Sőt, a 2019-es Pokémon – Pikachu, a detektív egész jól sikerült: 450 millió dollárt hozott a készítőknek és 150 millió dollárból készült el, valamint a nézők is kedvelték. Ezzel szemben a Sonic filmek kicsit megosztóbbak lettek, de több száz millió dollárt termeltek.

Különleges szerepe volt egy német rendezőnek, Uwe Bollnak, aki tucatnyi videójátékokon alapuló filmet (Postal, Far Cry, The House of the Dead) készített, ám azok hatalmasat buktak. A jelenleg Kanadában élő Bollt kifejezetten gyűlölték a gamerek a gyenge alkotásai miatt, ráadásul azt sem lehetett tudni, hogy a veszteséges filmjeit miből finanszírozta. Felmerült, hogy a német adózási rendszert játszotta ki, bár ezeket nem sikerült megerősíteni és az elmúlt években visszavonult a filmezéstől.



Paul W. S. Andersonnak pedig a Resident Evil (Kaptár) szériát köszönhetjük, amiben felesége, Milla Jovovich játszotta a főszerepet. A közösség ugyan vegyesen fogadta, de 2002 és 2016 közötti filmek egyenként 30-60 millió dollár közötti költségvetésből készültek és 100-300 millió dolláros bevételt termeltek, így pénzügyileg megérte őket gyártani. A széria 2021-es rebootját már más rendezőnek köszönhetjük és világszerte több mint 42 millió dolláros bevételt ért el 25 millió dolláros költségvetéssel szemben.

Alapvetően elmondhatjuk, hogy a videójátékokon alapuló filmek és sorozatok többnyire megbuktak, a gamerek nyomdafestéket nem tűrő módon illették a készítőket, de a kritikusok és a nem játszó közönség sem rajongott értük, a legtöbbször pedig veszteségesek voltak. Akadtak ugyan kivételek és voltak korrekt alkotások is, de nem véletlen, hogy többségüket hamar elfelejtették. Úgy tűnik, hogy az HBO beavatkozása talán megfordítja az eddigi trendet, így a jövőben még több videójátékos film készülhet.