Jelentősen megugrott a kutyatartók száma Magyarországon. Míg 2018-ban a háztartások több mint harmada (36 százalék), addig a koronavírus időszaka alatt, 2021 nyarán már a családok fele (50,4 százalék) tartott kutyát – derült ki az Állatorvostudományi Egyetem kutatásából. Ezzel a gazdával rendelkező kutyák száma Magyarországon meghaladja a 2,8 milliót – a gazdátlan ebekkel együtt pedig a 3 milliót. Bár a kutyatartás sok örömmel jár, hatalmas felelősség is.

Fotó: Shutterstock

A 2022-ben indult PetWiseCare jelenleg 60 szitterrel működik, nyolc nagyvárosban – Budapesten, Győrben, Szegeden, Pécsett, Kecskeméten, Debrecenben, Gyöngyösön és Siófokon.

A szolgáltatásunkkal az állattartóknak szeretnénk segíteni, hogy egy hosszabb-rövidebb program esetén képzett és megbízható emberre hagyhassák kedvencüket.

„Akár még akkor is, ha idősebb vagy valamilyen betegséggel küzdő kisállatról van szó, aki speciálisabb ellátást igényel, legyen szó kutyáról, macskáról vagy mondjuk törpenyúlról. A PetWiseCare programban ugyanis csak az vehet részt, aki sikeresen teljesíti az állatorvosok által tartott online képzés után a vizsgát” – mondta el dr. Piller Pálma, a PetWiseCare tulajdonosa. A startupba korábban már három angyalbefektető is beszállt, legutóbb pedig a Cápák között című műsor befektetője, Balogh Péter – aki maga is két cica gazdája – is felfigyelt az úttörő vállalkozásra, és 20 milliós befektetéssel és mentorálással támogatja. A startup a befektetéseket az országos jelenlétre és a mobilapplikáció fejlesztésére szeretné fordítani, ezt követően pedig a külföldi piacra lépésre fog fókuszálni. A PetWiseCare a befektetések mellett a Cápák között „K&H az innovációért és fenntarthatóságért” különdíjának is egyik jelöltje.