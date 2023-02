Egy közel négy éves videókártya, az Nvidia GTX 1650 a legnépszerűbb a játékosok körében, a gamerek 6,27 százaléka használta janurában, vagyis hosszú idő óta nem tudják letaszítani a trónról – derül ki a Steam legfrissebb hardver- és szoftverfelméréséből.

A legerősebb és legdrágább videókártya, de a többség inkább az olcsóbb és régi eszközöket használja.

Fotó: Shutterstock

Mindez gazdasági okokkal magyarázható: a GTX 1650 ugyanis olcsóbb a legújabb kártyákhoz képest, Magyarországon 65 ezer forintért is beszerezhető újonnan.

A Steam minden hónapban közli a hardverekről szóló statisztikákat, és bár nem minden gamer használja a platformot és a digitális áruházat, messze a legnépszerűbbnek és legnagyobbnak számít, így jól jelzi a trendeket. A második helyen 5,28 százalékkal a közel hét éves GTX 1060 áll, amit már csak a használt piacon lehet megvásárolni 50 ezer forint alatt.

A harmadik helyen viszont változás állt be: az RTX 3060 laptopokba szerelt verziója áll 4,47 százalékkal az ötödik helyről ugrott előre. Ez a GPU 2021 elején jelent meg, vagyis nem a legújabb hardver, de a több éves kártyákhoz képest frissnek mondható. A 2019 eleje óta megvásárolható RTX 2060 a lista negyedik helyen található 4,37 százalékkal, míg az ötödik GTX 1050 Ti (4,35 százalék) szintén ősköveletnek számít. A hét éves videókártyához csak használtan lehet hozzájutni, 30–40 ezer forint között.

A néhány hónapja piacon lévő, legfrissebb és legerősebb RTX 4000-es kártyák 1 százalék alatt vannak, miközben 8-9 éves matuzsálemek is előfordulnak néhány százalékos arányban.

Ennek okát nem nehéz kitalálni: a régebbi GPU-kat használtan és újonnan is olcsóbban lehet beszerezni, ezzel szemben az egyik legerősebb VGA, az Nvidia RTX 3070 Ti-hoz 300 ezer forint felett juthatunk hozzá újonnan, az izmosabb kártyákhoz pedig még mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. Például az RTX 4080 több mint félmillió forintba kerül. A Steam statisztikáiból megtudhatunk más érdekességeket is: a felhasználóik több mint kétharmada Intel processzort használ, és csak a maradéka a rivális AMD-t, míg a videókártyák terén az Nvidia megoldásait 75 százaléka választotta az AMD 15,3 százalékával szemben, a fennmaradó rész pedig dedikált kártyával próbálkozik. Az is kiderült, hogy a Windows 11 egyre népszerűbb, bár a többség (63,46 százalék) még mindig a Windows 10-et használja.

Mi a videókártya?

A videókártya (más néven grafikus kártya, VGA, sokszor tévesen GPU) a PC és a laptop megjelenítésért felelős fő alkotórésze. Feladata, hogy a számítógép által küldött képi információkat feldolgozza és a monitornak értelmezhető analóg jelekké alakítsa. Leegyszerűsítve: ennek az eszköznek köszönhetjük, hogy a képernyőn mi látható.

Gyakran találkozni az integrált és a dedikált grafikus kártyákkal. Az előbbi az alaplapon található, az utóbbi egy különálló egység. A dedikált jóval erősebb és drágább az integráltnál, alapvetően játékok futtatásához, kriptobányászathoz és a grafikusok munkájához szükséges. Egyszerűbb feladatokhoz (böngészés, filmnézés) elég az integrált videókártyával felszerelt laptop és PC.