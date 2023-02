A normál jegyeladás február 24-én pénteken 10 órakor indult, és már semmilyen állóhely nincs, dél körül már csak elszórtan lehetett ülőhelyekre jegyet váltani a Guns N’ Roses amerikai rockbanda budapesti koncertjére. Az ülőhelyek 49 100 forinttól 109 100 forintig voltak elérhetők, az állóhelyek 27 200 forint és 37 200 forint között voltak kaphatók.

Speciális csomagok 53 ezer és 415 ezer forint között kaphatók, az Ultimate csomag magába foglalja például

egy kiemelt állójegyet a VIP emelvényre való bejutással, belépéssel a színfalak mögé és találkozási lehetőséggel a Guns N’ Roses turnétagjaival.

Fotó: David Wolff - Patrick / Getty Images

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy újra Guns N’ Roses-koncert lesz Magyarországon. Az új turné június 5-én Tel-Avivban indul, utána tizenöt európai állomás következik, majd augusztustól október közepéig észak-amerikai városokban játszik a banda. A zenekar eddig két alkalommal lépett fel Magyarországon. Először pályájuk csúcsán, 1992 májusában (a Soundgarden és a Faith No More társaságában) a Népstadionban játszottak, tizennégy évvel később, 2006-ban pedig a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet (még Slash és McKagan visszatérése előtt), és máig sokan emlékeznek arra, hogy két és fél órás késéssel léptek színpadra.