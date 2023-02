Galambos Lajos szerda reggel nem vonult be a kecskeméti börtönbe, ahová már korábban megkapta a behívóját, hogy megkezdje a jogerősen rá kiszabott 3 év 6 hónapos börtönbüntetését.

Galambos Lajosnak ma be kell vonulnia a börtönbe.

Fotó: Szabolcs László / Bulvár

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a zenész és társai a vád szerint majdnem két évtizeden keresztül lopták az áramot, a gázt és a vezetékes vizet. A közműszolgáltatásokat a mérőórák illegális megkerülésével kötötték be két ingatlanba is. A Bors kora délután elérte Galambos Istvánt, aki elárulta, kedden még beszélt a testvérével, a hétvégén pedig találkoztak is

„Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy Lajcsi éppen merre van, mert ma még nem beszéltünk.

Én is csak annyit tudtam, hogy szerdán esedékes neki a bevonulás – kezdte a trombitaművész fivére. – Annyit biztosan állíthatok, hogy nincs szökésben, és megvan az oka annak, ha végül nem kellett bemennie a börtönbe” – mondta a lapnak a testvér.

Galambos Lajos végül a Blikknek szólalt meg, miután a lap egyik olvasója a Vértesben fotózta le.

Az elítélt zenész azt mondta: „Az utóbbi időben több olyan információ is szárnyra kapott a sajtóban a börtönbe vonulásom időpontjával és helyszínével kapcsolatban, amelyeket hivatalosan senki nem erősített meg.

Tudom, hogy közszereplőként többet kell elviselnem, mint egy átlagembernek, de mostanra besokalltam.

Úgy érzem magam, mint egy űzött vad. A birtokomra katasztrófaturisták járnak, biztonsági szolgálatot kellett felfogadnom. Az utóbbi időben kaptam hideget-meleget, ezért úgy döntöttem, hogy a harcomat a bíróságon szeretném a továbbiakban megvívni, nem a nyilvánosság előtt.”

A 2017-ben született vádirat szerint