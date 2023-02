Az eddigi, több mint száz fős orosz mentőalakulat megerősítésére újabb egység indul Törökországba a földrengés áldozatainak megsegítésére - jelentette be Alekszandr Kurenkov, az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva. A törökországi ukrán nagykövet is arról számolt be, hogy nagyjából 100 fős alakulatot indított útnak az országa, hogy segítsenek a katasztrófaövezetben.

Fotó: AFP

Danyiil Martinov, a miniszter tanácsadója elmondta, hogy az újabb, harmadik csoport több mint ötven emberből áll majd.

Az orosz mentők Kahramanmaras tartományban tevékenykednek, ahol a katasztrófa a legsúlyosabb károkat okozta.

Korábban Alekszandr Csuprijan, a katasztrófavédelmi tárca helyettes vezetője közölte, hogy Moszkva segítségnyújtása mindaddig folytatódik, amíg a török hatóságok igénylik. Mint mondta, Kahramanmarasban az oroszok a város felderítését követően a legnagyobb károkat elszenvedett negyedekben végzik a mentést és a következmények felszámolását.

Óráról órára emelkedik a törökországi földrengések áldozatainak száma A hatóságok késlekedése miatt a harag is nő az országban.

A rendkívüli helyzetek minisztériuma korábban egy több mint ötven fős mentőalakulatot küldött Szíriába is. Tagjai a Szana szíriai hírügynökség szerint kedden egy kilencéves kislányt mentettek ki a romok alól Dzsebla városban. Oleg Jegorov vezérőrnagy a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a Szíriában állomásozó orosz katonai kontingens tagjai kedden 42 embert mentettek ki élve a törmelékből, 57 holttest kiemelése mellett. 194 lakos kapott tőlük orvosi segítséget.

Aleppóban, Hamában, Dzseblában és Sztamuban véradó állomást nyitottak az orosz erők, és nyolc humanitárius segítségnyújtó helyen 11 tonna élelmet és alapvető szükségleti cikket osztottak szét.

Az orosz katasztrófavédelem szerdán a Moszkva melletti Zsukovszkij repülőtérről egy

35 tonna humanitárius segéllyel megrakott Il-76-os repülőgépet indított Iránba, a

hol a földrengés szintén áldozatokat követelt, és károkat okozott. A szállítmány cukrot, lisztet, növényi olajat, sátrakat, meleg takarókat, tűzhelyeket és egy mobilgenerátort tartalmaz.

A Kyiv Independent arról írt, hogy Ukrajna is több tucat segítő kezet küldött a katasztrófaövezetbe, akik elsősorban a romok eltakarításában tevékenykednek. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter kiemelte, hogy igyekeznek minél több embert Törökországba küldeni, de ügyelnek arra, hogy ezzel ne károsítsák a hazai mentőszolgálatok képességeit. Az ukrán tisztviselő arra nem tért ki, hogy pontosan melyik településekhez küldték az embereiket, így az sem világos, hogy az ukrán és az orosz csapatok találkozhatnak-e Törökországban.