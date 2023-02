A béke csak úgy jöhet el Ukrajna és Oroszország között, ha a háborús felek tudnak egymással beszélni, ezért a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a CNN-nek adott interjújában.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött interjúban azt mondta,

ha nincs kommunikáció a felek között és a csatornákat is elvágják, akkor a béke reménye is elvész, ezért meg kell kettőzni a diplomáciai erőfeszítéseket.

Szijjártó a kínai béketerv kapcsán emlékeztetett, hogy a Vang Ji államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatója nemcsak Budapestre látogatott el mielőtt Moszkvába utazott volna, hanem Németországban, Franciaországban és Olaszországban is volt. Részben, de csak részben, beszéltünk erről a béketervről, hiszen a látogatás hétfőn zajlott és csupán most jelentették be az egyes pontokat, de azt kell mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a világ minden országának a szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani – mondta Szijjártó.

Arra a kérdésre, hogy miért utazott Fehéroroszországba, a miniszter azt válaszolta, hogy Magyarország és Ukrajna szomszédos államok, így a háború hatásai az országra nézve súlyosak és azonnaliak. Magyarországot aggodalommal tölti el a háború eszkalálódásának, valamint – időben és földrajzi értelemben vett – elhúzódásának lehetősége. Mint mondta:

a fehérorosz kollégáját arra kérte, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, ami a háború elhúzódásához vagy eszkalációjához vezet.

A miniszter később felrakott egy olyan videót is, amelyben az látható, hogy Richard Quest műsorvezetőnek élcelődve azt mondja, hogy válasszon egy időpontot, hogy mikor látogatja meg Magyarországot – amelyre egyébként már korábban tett ígéretet – vagy különben nem jön be többet a műsorába.

Erre a műsorvezető elvette a mobilját, és időpontokat kezdett el mutatni Szijjártónak:

Budapest május 1-jén vagy közvetlenül a koronázás után

– közölte a műsorvezető, erre a külügyminiszter annyit reagált, hogy