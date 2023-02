A TikTok keresőjének használata lesz az evidens a jövőben, legalábbis a Z generáció online szokásai szerint. A fiatalok mindig is lázadtak a szüleik szokásai ellen, és ez hatványozottan igaz az online jelenlétre. A fiatalok maguk mögött hagyták a Facebookot, amikor az idősebb generációk is aktívak lettek a platformon, de ezek a trendek megfigyelhetők az öltözködésben vagy a hajviseletekben is. A Google használata a jelek szerint hamarosan követheti a trapéznadrágot a feledés homályába.

A TikTok-kereső átveszi a Google helyét a keresőmotorok között.

Fotó: Shutterstock

A Z generáció számára az első számú közösségimédia-oldal a TikTok lett, és az látszik, hogy böngészőként is ezt a platformot használják. A fiatalok, ha Olaszországba utaznak, akkor előbb tájékozódnak az olasz éttermekről a TikTok-keresőn keresztül, mint a Google segítségével.

A Cloudflare webbiztonsági és teljesítményszolgáltató cég már 2021-ben arról számolt be, hogy a TikTok használata megelőzte a Google-t a keresések számában.

A kínai platformot világszerte több mint egymilliárdan használják aktívan, és a felhasználóbázisa rohamosan növekszik

– írta az Euronews. Mivel egyre több a tartalom az oldalon, így a Z generáció mind több kérdésben találhat választ a segítségével, mint a hagyományos keresőmotorokkal.

Tavaly nyáron a Brainstorm Techconference eseményen a Google alelnöke, Prabhakar Raghavan arról beszélt, hogy a cég belső vizsgálatai szerint

a fiatalok 40 százaléka amikor éttermet keres, akkor nem a Google Térképet vagy a Google keresőt használja, hanem a TikTok-keresőt vagy az Instagramot.

A szakember szerint ez azt mutatja, hogy az online információgyűjtési szokások átalakulóban vannak, és a vizualitásban gazdag tartalmak felé fordul a közönség. A Google menet közben többfrontos támadás alatt áll. A Bing nevű kevésbé népszerű keresőmotor a ChatGPT-vel kiegészítve egyes tesztek szerint jobb teljesítményt nyújt, ez pedig komoly fejfájás lehet a cégnek.

Miért ennyire népszerű a TikTok-kereső?

A TikTok keresőmotorként való használata több előnnyel jár. Naprakész és gyors információt szolgáltat. A kevesebb mint egyperces videókat gyorsabban fel lehet dolgozni, mint egy hosszabb cikket. A platform mögött rejlő algoritmus kitanulja a felhasználó szokásait, és a találatokat úgy alakítja, hogy az a legjobban passzoljon a használójához.

Kutatások szerint a Z generáció jobban megbízik a TikTokban, mivel a személyre szabott információgyűjtést hitelesebbnek érzi.

Ez a személyre szabás rendkívül vonzó és szórakoztató felhasználói élményt eredményezett, és ez arra készteti a felhasználókat, hogy még többért térjenek vissza. Ezenkívül a TikTok a barkács-oktatóanyagok, divat- és szépségtippek, valamint egyebek központjává vált, így kiváló forrása a felhasználóknak új termékek, ötletek és trendek felfedezésére

– mondta a Software Test Tips alapítója és vezérigazgatója, Abdul Rahim. Hozzátette, hogy emiatt viszont rendkívül veszélyes is a TikTok. Az algoritmus úgy működik, hogy a lehető leghosszabb ideig a képernyő előtt tartja a felhasználót, akinek így nincs ideje a megszerzett információk ellenőrzésére. A Z generáció sokszor bármit elhisz, amit a TikTokon lát. Ráadásul a felület tulajdonosa, a kínai ByteDance nem bünteti a félretájékoztatást, így a platformon bárki terjeszthet hazugságokat.

Vannak szakérők, akik elismerik a TikTok térnyerését, de nem hiszik, hogy keresőmotorként bármikor is átveheti a Google helyét.

A TikTokon nem lehet olyan aprólékosan szűkíteni a keresést téma vagy földrajzi terület szerint, mint egy igazi keresőmotorban

– mondta a One Twelve Agency digitális marketingcég társalapítója és ügyvezető igazgatója, Hannah Campbell. Hozzátette, hogy a Z generációnál idősebbek nem fognak TikTokra váltani, illetve hogy a fiatalok is használják a Google-t a kínai alkalmazás mellett. Azt is ki kell emelni, hogy a Google nem ül ölbe tett kézzel, miközben csökken az előnye a TikTokkal szemben. Folyamatosan fejlesztik a keresőmotor képességeit, hogy tarthassák a lépést a konkurenciával – erről az Origo is írt.