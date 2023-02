Megszületett a döntés Harvey Weinstein egykori sztárproducer nemierőszak ügyében: a los angelesi bíróság tizenhat év börtönbüntetésre ítélte a Miramax Films alapítóját.

Fotó: Spencer Platt / Gettyimages

Harvey Weinsteint korábban New Yorkban már egy hasonló ügyben 23 év szabadságvesztésre ítélték, a most kiszabott büntetést a new york-i két étvizedet követően kellene majd letöltse.

Weinsteinhez köthető a napjainkat alapvetően meghatározó MeToo mozgalom elindulása, az ő erőszakos cselekedetei nyomán felszólaló nők őszintesége nagyot nyomott a latban a hallgatási kultúra megtörésével kapcsolatban.

A producer tagadja az összes ellene felhozott vádat, a New Yorkban megszületett ítélt ellen pedig fel is lebbezett.