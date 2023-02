Tavaly nyári koncertjének halasztását követően Tom Jones 2023. július 1-jén visszatér Budapestre vadonatúj, Ages & Stages című turnéjával.

Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

A Világgazdaság is megírta, hogy tavaly közvetlenül a koncertje előtt lett rosszul a 81 éves Tom Jones, így a fellépése napján lett törölve a budapesti show-ja. A walesi énekeshez orvost hívtak. A hír először szájról szájra kezdett el terjedni, majd a rendezők hivatalosan is megerősítették.

Korábban a szervezők azt ígérték, hogy a 2022. júliusi koncertet augusztusban tartják meg, azonban később közölték, hogy egy évvel elhalasztják a show-t.

A koncertre korábban megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek az új dátumra, nem igényelnek további intézkedést. Ha az új időpont nem megfelelő, a belépőjegyeket 2023. március 30-án éjfélig lehet visszaváltani. A koncertre további jegyek február 23-án déltől ismét kaphatók.

Hat évtizede tartó karrierjével Tom Jones minden idők egyik legsikeresebb énekese, több mint 100 millió lemezt adott el, s a mai napig a zeneipar megbecsült és befolyásos tagja. Mindig is a dalai és hangja erejéről volt ismert, világslágerei, mint az It’s Not Unusual, a What’s New Pussycat?, a Delilah vagy a Green, Green Grass of Home mellett dinamikus színpadi előadásai igazi legendává tették.