A hackerek átvehetik az elektromos járművek irányítását, alapvetően két tényező teszi őket sebezhetővé: az első, hogy a modern autókban rengeteg csip található, főleg az elektromos meghajtásúakakban. Egy csúcskategóriás, belsőégésű luxusautóban körülbelül 150 félvezető lehet, míg egy elektromos járműben akár 3 ezer is – mondta Bert Ziegler kiberbiztonsága szakértő a WSJ Tech News Briefing podcastjében.

Fotó: Shutterstock

Az elektromos járművek abban is különbözik a mai hagyományos belsőégésű járművektől, hogy sokkal több kommunikációs útvonallal rendelkeznek. Az e-autók általában a gyártóval, néha a kereskedővel is kommunikálnak oda-vissza. Töltés közben a töltőállomás szállítójával és néha a mögötte lévő elektromos közművekkel is összeköttetésben áll. A töltők nagy része, különösen a nyilvánosan használhatóak rendelkeznek internetkapcsolattal.

Ha a hackereknek sikerül megfertőzniük egy autót egy rosszindulatú szoftverrel, akkor az átterjedhet magára a töltőre is, amikor az adott jármű csatlakozik. És ha a töltőről a vírus a központi nyilvános töltőállomásokat működtető számítógépeken keresztül az egész töltőhálózatra átterjedhet. Az is fontos, hogy a gyártók általában elektronikus frissítéseket küldenek az elektromos autóknak, és ez vezeték nélkül történik. A kiberbiztonsági kutatók attól tartanak, hogyha a hackerek valahogyan bejutnának ebbe a rendszerbe, akkor veszélyes szoftvereket juttathatnának el több száz, vagy akár több millió villanyautóhoz.

Összegezve rengeteg olyan útvonal van, amelyre a szakértők szerint a hackerek megpróbálhatnak betörni. Minden eszköz, ami csipeket tartalmaz és az internetre van csatlakoztatva feltörhető, így az autókban is fennáll a hackelés lehetősége.

Bert Ziegler szerint a hackerek hasonlóan cselekedhetnek, mint amikor zsarolóvírusokkal támadják a számítógépes hálózatokat, csak ezúttal a járművek irányítását vennék át. Ezután pedig pénzt követelnének, hogy visszaadják az autók feletti kontrollt. Egy másik lehetőség, hogy pénz követelése helyett balesetet okoznak, ezt főleg a terroristák használhatnák ki. Képesek lehetnek kinyitni a zárakat és ellopni a járműveket, vagy az autója alapján követni a tulajdonosokat, így megtervezni más bűncselekményeket.

Évekkel ezelőtt kiberbiztonsági kutatók betörtek egy belső égésű autó rendszereibe, majd az árokba vezették. Ez egy teszt volt, és senki sem sérült meg, de megmutatta, hogy a modern járművekben lévő kapcsolat veszélyes is lehet. Néhány hónapja egy másik kutató, Sam Curry hatolt be több márka modelljébe és képes volt nyitni-zárni a járműveket vagy éppen a motort elindítani.

Eddig kisebb hibákat leszámítva, még nem indultak nagyszabású kibertámadások autók ellen. De ez nem jelenti azt, hogy nem történhet meg. A szakértők amiatt aggódnak, hogy a tudatosság és a kiberbiztonsági protokollok mind az elektromos járműiparban, mind a töltőiparban meglehetősen gyengék. A fiatal szektor arra törekszik, hogy a termékeket piacra dobja és nem foglalkoznak eleget a problémával, valamint a kormányzatok és a hatóságok sincsenek felkészülve.