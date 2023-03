A milliárdos médiamágnás, Rupert Murdoch eljegyezte új barátnőjét, Ann Lesley Smitht, mindössze hat hónappal az első találkozásuk, és kevesebb mint egy évvel azután, hogy a negyedik feleségétől, Jerry Halltól elvált. A 92 éves üzletember hétfő délelőtt az egyik saját kiadványának – a New York Postnak – adott interjúban osztotta meg a hírt, hogy a 66 éves Smith kezét egy Asscher-csiszolású gyémántgyűrűvel kérte meg.

Fotó: PG / Bauer-Griffin

A The Daily Mail cikke szerint a milliárdos arról is beszélt, hogy

rettegett attól, hogy szerelmes lesz, de tudta, hogy ez lesz az utolsó.

A vőlegény – akinek becsült vagyona 17 milliárd dollár – New Yorkban, Szent Patrik napján tette fel a kérdést. A mennyasszony azt mondta, hogy 14 éve özvegy, és Murdochoz hasonlóan a volt férje is üzletember volt.

Rupert Murdoch, 92, is engaged to Ann Lesley Smith, 66, less than a year after divorcing Jerry Hall https://t.co/NH9G9IqNln — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2023

Az esküvőt nyárra tervezik, és ez lesz az ötödik alkalom, amikor Murdoch összeköti az életét egy nővel. Korábbi házasságaiból hat gyermeke született, negyedik feleségétől, az egykori szupermodelltől nem született gyermeke hatéves házasságuk alatt, amely tavaly ért véget.

Rupert Murdoch elismerte, hogy a Fox is terjesztette a választás elcsalásáról szóló híreket A médiamogul azért állt bíróság elé, mert a csatornáján többször is hangoztatták az amerikai elnökválasztás elcsalásáról szóló híreket. Rupert Murdoch közbeléphetett volna, de nem tette.

Rupert Murdoch a The News Corporation cégén keresztül több száz kiadó tulajdonosa világszerte, köztük az Egyesült Királyságban (The Sun és The Times), Ausztráliában (The Daily Telegraph, Herald Sun, The Australian), az Egyesült Államokban (The Wall Street Journal, New York Post), tulajdonosa a HarperCollins könyvkiadónak, valamint a Sky News Australia és a Fox News televíziós csatornának. A médiamogul és családja vagyonát a Forbes idén 17,3 milliárd dollárra (6,8 ezermilliárd forint) becsülte.